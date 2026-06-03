Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в адрес Москвы и указал на атаки Киева против мирного населения - 03.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260603/posol-rf-v-lyuksemburge-otverg-obvineniya-v-adres-moskvy-i-ukazal-na-ataki-kieva-protiv-mirnogo-1079754738.html
Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в адрес Москвы и указал на атаки Киева против мирного населения
Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в адрес Москвы и указал на атаки Киева против мирного населения - 03.06.2026 Украина.ру
Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в адрес Москвы и указал на атаки Киева против мирного населения
Российский посол Дмитрий Лобанов был приглашён в МИД Люксембурга, где ему предъявили обвинения в нарушении воздушного пространства Румынии. Об этом сообщили в российском посольстве
2026-06-03T10:25
2026-06-03T10:25
новости
россия
вооруженные силы украины
мид
министерство иностранных дел
леонид пасечник
люксембург
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102013/01/1020130164_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_83b2f950c81d24a8e231ff38aa0d435e.jpg
Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов был приглашён в Министерство иностранных дел герцогства, где ему был заслушан ряд обвинений в адрес Москвы.В ходе встречи представитель люксембургского МИД изложил "однобокую и предвзятую трактовку конфликта на Украине и связанных с ним последних событий". В частности, европейская сторона обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Румынии."Посол отверг эти обвинения как бездоказательные, обратив, со своей стороны, внимание на продолжающееся игнорирование люксембургскими и общеевропейскими структурами террористических действий киевского режима против мирного населения РФ", — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.Как отметили в посольстве, Лобанов указал в этом контексте на атаку ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике. "При этом посол подчеркнул, что Вооружённые силы РФ — в отличие от ВСУ — наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и не осуществляют целенаправленных атак на гражданские объекты", — добавили в российской дипмиссии.22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По его данным, погиб 21 человек, пострадали более 40.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
люксембург
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102013/01/1020130164_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_54edf883bec3ab837d00f07a0c154dda.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вооруженные силы украины, мид, министерство иностранных дел, леонид пасечник, люксембург, москва
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, МИД, министерство иностранных дел, Леонид Пасечник, Люксембург, Москва

Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в адрес Москвы и указал на атаки Киева против мирного населения

10:25 03.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюксембург
Люксембург - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российский посол Дмитрий Лобанов был приглашён в МИД Люксембурга, где ему предъявили обвинения в нарушении воздушного пространства Румынии. Об этом сообщили в российском посольстве
Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов был приглашён в Министерство иностранных дел герцогства, где ему был заслушан ряд обвинений в адрес Москвы.
В ходе встречи представитель люксембургского МИД изложил "однобокую и предвзятую трактовку конфликта на Украине и связанных с ним последних событий". В частности, европейская сторона обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Румынии.
"Посол отверг эти обвинения как бездоказательные, обратив, со своей стороны, внимание на продолжающееся игнорирование люксембургскими и общеевропейскими структурами террористических действий киевского режима против мирного населения РФ", — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.
Как отметили в посольстве, Лобанов указал в этом контексте на атаку ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике.
"При этом посол подчеркнул, что Вооружённые силы РФ — в отличие от ВСУ — наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и не осуществляют целенаправленных атак на гражданские объекты", — добавили в российской дипмиссии.
22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По его данным, погиб 21 человек, пострадали более 40.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныМИДминистерство иностранных делЛеонид ПасечникЛюксембургМосква
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:42Украинский дрон-камикадзе FP-1/2 летит в считанных метрах над акваторией Финского залива
13:32Тела погибших при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиеве еще не опознаны, эта работа ведется — Пушилин
13:30Британская армия перебросила танки к границам России
13:27Эксперт: удар по автобусу в ДНР могли нанести дроны "Хорнет"
13:27МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor
13:25Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июня
13:20Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки
13:10В Госдуме назвали единственный способ остановить атаки Киева после удара по поезду в Крыму
13:083 июня 2026 года, утренний эфир
13:07На Украине изобличили тыловика - подозревают в краже пайков
13:05"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске
13:02Смерть над дорогой жизни
12:58РФ системно ответит на удары ВСУ: важные заявления пресс-службы Кремля
12:58Новый российский истребитель оказался лучшим оружием в мире
12:53Удар дрона ВСУ по автобусу в Енакиево: число погибших возросло до восьми
12:31Российские банки смогут сбивать БПЛА, "Молния ПВО" массово поставляется в ВС РФ. Новости к этому часу
12:30ВС РФ продвигаются в окрестностях Волчанска. Новости СВО
12:30Трасса "Новороссия": снабжение Крыма и Херсонщины под надежной защитой
12:24TWZ: российские военные начали маскировать грузовики камуфляжем для обмана дронов с ИИ
12:07Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это военное преступление нацистского режима, считают в МИД РФ
Лента новостейМолния