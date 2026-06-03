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Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в адрес Москвы и указал на атаки Киева против мирного населения

Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в адрес Москвы и указал на атаки Киева против мирного населения - 03.06.2026 Украина.ру

Посол РФ в Люксембурге отверг обвинения в адрес Москвы и указал на атаки Киева против мирного населения

Российский посол Дмитрий Лобанов был приглашён в МИД Люксембурга, где ему предъявили обвинения в нарушении воздушного пространства Румынии. Об этом сообщили в российском посольстве

2026-06-03T10:25

2026-06-03T10:25

2026-06-03T10:25

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Посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов был приглашён в Министерство иностранных дел герцогства, где ему был заслушан ряд обвинений в адрес Москвы.В ходе встречи представитель люксембургского МИД изложил "однобокую и предвзятую трактовку конфликта на Украине и связанных с ним последних событий". В частности, европейская сторона обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Румынии."Посол отверг эти обвинения как бездоказательные, обратив, со своей стороны, внимание на продолжающееся игнорирование люксембургскими и общеевропейскими структурами террористических действий киевского режима против мирного населения РФ", — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.Как отметили в посольстве, Лобанов указал в этом контексте на атаку ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике. "При этом посол подчеркнул, что Вооружённые силы РФ — в отличие от ВСУ — наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и не осуществляют целенаправленных атак на гражданские объекты", — добавили в российской дипмиссии.22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По его данным, погиб 21 человек, пострадали более 40.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, вооруженные силы украины, мид, министерство иностранных дел, леонид пасечник, люксембург, москва