При атаке беспилотников ВСУ на Геническ погиб ребёнок, пострадали 11 человек

При ударе ВСУ по многоквартирным домам в Геническе погиб ребёнок, ранения получили 11 человек. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ночь на 1 июня сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-06-01T00:39

"Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.По словам пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, украинские войска намерено атаковали густонаселённый район, никаких военных объектов рядом не было."Самое страшное — погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов", — написал глава региона.Губернатор добавил, что девять округов вследствие атаки украинских БПЛА оказались полностью обесточены."Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", — уточнил он.Накануне Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области, включая ребенка 2008 года рождения.Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли школу бокса в городе Энергодар Запорожской области — одном из самых значимых спортивных объектов города. Подробнее - в публикации ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре.О террористических атаках ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию - в материале Егороа Леева Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

