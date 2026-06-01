При атаке беспилотников ВСУ на Геническ погиб ребёнок, пострадали 11 человек - 01.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260601/pri-atake-bespilotnikov-vsu-na-genichesk-pogib-rebnok-postradali-11-chelovek-1079639614.html
При атаке беспилотников ВСУ на Геническ погиб ребёнок, пострадали 11 человек
При атаке беспилотников ВСУ на Геническ погиб ребёнок, пострадали 11 человек - 01.06.2026 Украина.ру
При атаке беспилотников ВСУ на Геническ погиб ребёнок, пострадали 11 человек
При ударе ВСУ по многоквартирным домам в Геническе погиб ребёнок, ранения получили 11 человек. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ночь на 1 июня сообщил в своём канале на платформе "Макс"
2026-06-01T00:39
2026-06-01T00:39
украина.ру
россия
херсонская область
геническ
владимир сальдо
пво
сво
спецоперация
бпла
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/01/1079639484_3:0:1272:714_1920x0_80_0_0_5c2901a5c4bba4b2f7b17dc3e1e46df0.jpg
"Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.По словам пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, украинские войска намерено атаковали густонаселённый район, никаких военных объектов рядом не было."Самое страшное — погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов", — написал глава региона.Губернатор добавил, что девять округов вследствие атаки украинских БПЛА оказались полностью обесточены."Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", — уточнил он.Накануне Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области, включая ребенка 2008 года рождения.Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли школу бокса в городе Энергодар Запорожской области — одном из самых значимых спортивных объектов города. Подробнее - в публикации ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре.О террористических атаках ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию - в материале Егороа Леева Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
херсонская область
геническ
украина
энергодар
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/01/1079639484_161:0:1113:714_1920x0_80_0_0_9c1c238341f396aaf35748d5567e7b4b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, херсонская область, геническ, владимир сальдо, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, военные преступления, дети, энергодар, запорожская область, запорожская аэс
Украина.ру, Россия, Херсонская область, Геническ, Владимир Сальдо, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Военные преступления, дети, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС

При атаке беспилотников ВСУ на Геническ погиб ребёнок, пострадали 11 человек

00:39 01.06.2026
 
© Фото : Владимир Сальдо/MAXАтака украинского БПЛА на Геническ
Атака украинского БПЛА на Геническ - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/MAX
Читать в
ДзенTelegram
При ударе ВСУ по многоквартирным домам в Геническе погиб ребёнок, ранения получили 11 человек. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ночь на 1 июня сообщил в своём канале на платформе "Макс"
"Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря губернатора Владимира Василенко, украинские войска намерено атаковали густонаселённый район, никаких военных объектов рядом не было.
"Самое страшное — погиб ребёнок, мальчик 2020 года рождения. Накануне Дня защиты детей киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов", — написал глава региона.
Губернатор добавил, что девять округов вследствие атаки украинских БПЛА оказались полностью обесточены.
"Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского ГО. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", — уточнил он.
Накануне Сальдо рассказал, что за сутки от ударов противника пострадали шесть жителей Херсонской области, включая ребенка 2008 года рождения.
Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли школу бокса в городе Энергодар Запорожской области — одном из самых значимых спортивных объектов города. Подробнее - в публикации ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре.
О террористических атаках ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию - в материале Егороа Леева Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияХерсонская областьГеническВладимир СальдоПВОСВОСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотники сегодняВСУВооруженные силы УкраиныУкраинаВоенные преступлениядетиЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Призывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов*
15:12В Одессе среди военкомов обнаружили бьюти-мастера
15:00Извинения Зеленского, провалы ВСУ, преступления против детей. Хроника событий на 15:00 1 июня
14:40Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией
14:39ЕС тормозит транш: Украина не выполнила технические условия для получения первых 9,1 миллиарда евро
14:29Через 30 лет на одного украинского школьника будет приходиться шесть детей из Индии, подсчитали в ВСУ
14:26Почти две сотни жителей Курской области удалось вернуть с Украины - Лантратова
14:20У ВСУ все меньше сил: ВС РФ расширяют фронт вокруг Доброполья, продвигаясь вдоль Гришинки — Алехин
14:03Зеленский должен лично связаться с польским президентом Навроцким для урегулирования скандала вокруг ВСУ
13:59ВС РФ уничтожили объекты энерго-транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
13:54В польском Люблине с ратуши убрали флаг Украины
13:52Полтавский горсовет проголосовал за полный запрет русского языка в публичных местах
13:48"Творится полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ перемалывают части ВСУ в Константиновке
13:40Сколько ни плати — не едут: мигранты боятся работать в прифронтовой Харьковской области
13:28Киев при попустительстве МАГАТЭ приближается к опасной черте на ЗАЭС - гендиректор "Росатома"
13:27Армия России прорывается на фланге Константиновки и берёт город в клещи
13:10ВСУ не рассматривают старые шведские Gripen как "чудо-оружие"
13:03Незаконные действия Франции по задержанию танкера Tagor граничат с пиратством. Важные заявления Кремля
12:59Перебои с топливом в Крыму стоят "высоко на повестке дня" – Песков
12:51Новые правила бронирования с 1 июня: кого на Украине лишат отсрочки и отправят в окопы
Лента новостейМолния