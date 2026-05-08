На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима" - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/na-ukraine-izlovili-dezertira-pokazatelno-izbivshego-pered-stroem-pobratima-1078746102.html
На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима"
На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима" - 08.05.2026 Украина.ру
На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима"
Резонансный инцидент с "дедовщиной" в украинской армии стал поводом для уголовного дела. Об этом 7 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины.
2026-05-08T14:23
2026-05-08T14:23
новости
украина
германия
гбр
вооруженные силы украины
тцк
всу
минобороны украины
дедовщина
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745978_0:71:450:324_1920x0_80_0_0_8f802c7b4d25209d982507348818cfbf.jpg
"ГБР сообщило о подозрении военному, избившему перед строем побратима", - сообщило ведомство.Подозреваемого военнослужащего задержали по факту жестокого избиения другого военного перед строем. "Как уже сообщалось, мужчина, несмотря на то что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательное построение и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться, - рассказали в ГБР. - 1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать". Следователи отметили, что от многочисленных ударов пострадавший потерял сознание. Нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками."Когда военнослужащий очнулся-избиение продолжилось. Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно подавлял. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон. После инцидента пострадавшего госпитализировали", - добавили в ГБР.Избитому оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. "А вот подозреваемый сбежал из части и скрывался от правоохранителей", - отметили следователи.Дезертира изловили с помощью других силовых структур Украины, в том числе пограничников."Сейчас ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины)", - сказано в официальном сообщении.Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о взятии избившего "побратима" под стражу.Накануне украинские соцсети бурно обсуждали видеозапись, на которой украинского военнослужащего со связанного за спиной руками жестоко избили перед строем. Нападавший повалил потерпевшего на землю и демонстративно бил ногами в голову и по другим частям тела. Командование ВСУ отказалось выдать злодея. Под давлением общественности началось расследование и поиски фигуранта, дезертировавшего из воинской части. Резонансные деяния военнослужащих ВСУ не уходят из криминальных хроник: Сотрудники ТЦК жестоко избили и залили газом архиерея и священников УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре В Чернобыле горит радиоактивный лес, Германия строит Четвертый рейх. Хроника событий на 13.00 8 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745978_0:29:450:367_1920x0_80_0_0_b474ea0b5833f8a80ca7190baa73c33a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, гбр, вооруженные силы украины, тцк, всу, минобороны украины, дедовщина, криминал, расследование, ситуация на украине
Новости, Украина, Германия, ГБР, Вооруженные силы Украины, ТЦК, ВСУ, Минобороны Украины, дедовщина, криминал, Расследование, ситуация на Украине

На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима"

14:23 08.05.2026
 
© Фото : ГБР УкраиныПредъявление "подозрения" украинскому военнослужащему, избившему "побратима" перед строем
Предъявление подозрения украинскому военнослужащему, избившему побратима перед строем - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Резонансный инцидент с "дедовщиной" в украинской армии стал поводом для уголовного дела. Об этом 7 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины.
"ГБР сообщило о подозрении военному, избившему перед строем побратима", - сообщило ведомство.
Подозреваемого военнослужащего задержали по факту жестокого избиения другого военного перед строем.
"Как уже сообщалось, мужчина, несмотря на то что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательное построение и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться, - рассказали в ГБР. - 1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать".
Следователи отметили, что от многочисленных ударов пострадавший потерял сознание. Нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками.
"Когда военнослужащий очнулся-избиение продолжилось. Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно подавлял. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон. После инцидента пострадавшего госпитализировали", - добавили в ГБР.
Избитому оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.
"А вот подозреваемый сбежал из части и скрывался от правоохранителей", - отметили следователи.
Дезертира изловили с помощью других силовых структур Украины, в том числе пограничников.
"Сейчас ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины)", - сказано в официальном сообщении.
Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о взятии избившего "побратима" под стражу.
Накануне украинские соцсети бурно обсуждали видеозапись, на которой украинского военнослужащего со связанного за спиной руками жестоко избили перед строем. Нападавший повалил потерпевшего на землю и демонстративно бил ногами в голову и по другим частям тела.
Командование ВСУ отказалось выдать злодея. Под давлением общественности началось расследование и поиски фигуранта, дезертировавшего из воинской части.
Резонансные деяния военнослужащих ВСУ не уходят из криминальных хроник: Сотрудники ТЦК жестоко избили и залили газом архиерея и священников УПЦ
Больше новостей дня представлено в обзоре В Чернобыле горит радиоактивный лес, Германия строит Четвертый рейх. Хроника событий на 13.00 8 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГерманияГБРВооруженные силы УкраиныТЦКВСУМинобороны УкраиныдедовщинакриминалРасследованиеситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:23На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима"
14:10Самолеты на Юг полетят раньше срока
14:08Удар по Параду Победы в Москве может нанести не Украина! Гаспарян о войне c Россией под чужим флагом
14:00Этой ночью мир вплотную приблизился к Третьей мировой войне. Зеленский уверен, что загнал Россию в тупик
13:55Кремль никого не лишал аккредитации на парад Победы. Главные новости к этому часу
13:38Эстонцы выстроились в очередь: хотят отметить 9 Мая
13:32Захар Прилепин: Я за десятки памятников ополченцам, но не в ущерб памятнику Тараса Шевченко
13:23Армия России освободила Кривую Луку, ВСУ не соблюдают перемирие. Новости СВО
13:01Полиция Германии освободила заложников в банке
13:00В Чернобыле горит радиоактивный лес, Германия строит Четвертый рейх. Хроника событий на 13.00 8 мая
13:00В Европе хотят повторить опыт Гитлера и готовят нападение на РФ. Главные новости к 13:00
12:30ВСУ атаковали промышленный объект в Ярославле, вспыхнул пожар. Новости СВО
12:29Зеленский пригрозил Китаю и напомнил о Тайване
12:21ЕК даёт Зеленскому карт-бланш на атаку парада в Москве
12:178 мая 2026 года, утренний эфир
11:55"Киев снова говорит по-русски", на фронт отправляют только "своих". Новости Украины
11:55Зеленский отговаривает зарубежных представителей от поездки в Москву на парад Победы
11:30Клещи захлопываются: что значит выход к стадиону "Рекорд" для гарнизона ВСУ
11:25ВСУ атаковали инфраструктуру гражданской авиации России. Названы последствия
11:05"Ситуация нестабильна": украинские источники признали ухудшение на четырех направлениях сразу
Лента новостейМолния