https://ukraina.ru/20260508/na-ukraine-izlovili-dezertira-pokazatelno-izbivshego-pered-stroem-pobratima-1078746102.html
На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима"
На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима" - 08.05.2026 Украина.ру
На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима"
Резонансный инцидент с "дедовщиной" в украинской армии стал поводом для уголовного дела. Об этом 7 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины.
2026-05-08T14:23
2026-05-08T14:23
2026-05-08T14:23
новости
украина
германия
гбр
вооруженные силы украины
тцк
всу
минобороны украины
дедовщина
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745978_0:71:450:324_1920x0_80_0_0_8f802c7b4d25209d982507348818cfbf.jpg
"ГБР сообщило о подозрении военному, избившему перед строем побратима", - сообщило ведомство.Подозреваемого военнослужащего задержали по факту жестокого избиения другого военного перед строем. "Как уже сообщалось, мужчина, несмотря на то что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательное построение и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться, - рассказали в ГБР. - 1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать". Следователи отметили, что от многочисленных ударов пострадавший потерял сознание. Нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками."Когда военнослужащий очнулся-избиение продолжилось. Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно подавлял. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон. После инцидента пострадавшего госпитализировали", - добавили в ГБР.Избитому оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. "А вот подозреваемый сбежал из части и скрывался от правоохранителей", - отметили следователи.Дезертира изловили с помощью других силовых структур Украины, в том числе пограничников."Сейчас ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины)", - сказано в официальном сообщении.Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о взятии избившего "побратима" под стражу.Накануне украинские соцсети бурно обсуждали видеозапись, на которой украинского военнослужащего со связанного за спиной руками жестоко избили перед строем. Нападавший повалил потерпевшего на землю и демонстративно бил ногами в голову и по другим частям тела. Командование ВСУ отказалось выдать злодея. Под давлением общественности началось расследование и поиски фигуранта, дезертировавшего из воинской части. Резонансные деяния военнослужащих ВСУ не уходят из криминальных хроник: Сотрудники ТЦК жестоко избили и залили газом архиерея и священников УПЦБольше новостей дня представлено в обзоре В Чернобыле горит радиоактивный лес, Германия строит Четвертый рейх. Хроника событий на 13.00 8 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078745978_0:29:450:367_1920x0_80_0_0_b474ea0b5833f8a80ca7190baa73c33a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, гбр, вооруженные силы украины, тцк, всу, минобороны украины, дедовщина, криминал, расследование, ситуация на украине
Новости, Украина, Германия, ГБР, Вооруженные силы Украины, ТЦК, ВСУ, Минобороны Украины, дедовщина, криминал, Расследование, ситуация на Украине
На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима"
Резонансный инцидент с "дедовщиной" в украинской армии стал поводом для уголовного дела. Об этом 7 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины.
"ГБР сообщило о подозрении военному, избившему перед строем побратима", - сообщило ведомство.
Подозреваемого военнослужащего задержали по факту жестокого избиения другого военного перед строем.
"Как уже сообщалось, мужчина, несмотря на то что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательное построение и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться, - рассказали в ГБР. - 1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать".
Следователи отметили, что от многочисленных ударов пострадавший потерял сознание. Нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками.
"Когда военнослужащий очнулся-избиение продолжилось. Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно подавлял. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон. После инцидента пострадавшего госпитализировали", - добавили в ГБР.
Избитому оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.
"А вот подозреваемый сбежал из части и скрывался от правоохранителей", - отметили следователи.
Дезертира изловили с помощью других силовых структур Украины, в том числе пограничников.
"Сейчас ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины)", - сказано в официальном сообщении.
Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о взятии избившего "побратима" под стражу.
Накануне украинские соцсети бурно обсуждали видеозапись, на которой украинского военнослужащего со связанного за спиной руками жестоко избили перед строем. Нападавший повалил потерпевшего на землю и демонстративно бил ногами в голову и по другим частям тела.
Командование ВСУ отказалось выдать злодея. Под давлением общественности началось расследование и поиски фигуранта, дезертировавшего из воинской части.
Резонансные деяния военнослужащих ВСУ не уходят из криминальных хроник: Сотрудники ТЦК жестоко избили и залили газом архиерея и священников УПЦ
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.