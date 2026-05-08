На Украине изловили дезертира, показательно избившего перед строем "побратима"

Резонансный инцидент с "дедовщиной" в украинской армии стал поводом для уголовного дела. Об этом 7 мая сообщило Государственное бюро расследований Украины.

2026-05-08T14:23

"ГБР сообщило о подозрении военному, избившему перед строем побратима", - сообщило ведомство.Подозреваемого военнослужащего задержали по факту жестокого избиения другого военного перед строем. "Как уже сообщалось, мужчина, несмотря на то что имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава собственные "порядки", чтобы другие военные беспрекословно выполняли его указания. Для этого он решил провести показательное построение и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется ему подчиняться, - рассказали в ГБР. - 1 мая он по собственной инициативе организовал построение личного состава, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, и начал его избивать". Следователи отметили, что от многочисленных ударов пострадавший потерял сознание. Нападавший связал ему руки пластиковыми стяжками."Когда военнослужащий очнулся-избиение продолжилось. Попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие злоумышленник агрессивно подавлял. В то же время одному из военных он приказал снимать все на телефон. После инцидента пострадавшего госпитализировали", - добавили в ГБР.Избитому оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. "А вот подозреваемый сбежал из части и скрывался от правоохранителей", - отметили следователи.Дезертира изловили с помощью других силовых структур Украины, в том числе пограничников."Сейчас ему сообщено о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127 УК Украины), дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406 УК Украины)", - сказано в официальном сообщении.Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о взятии избившего "побратима" под стражу.Накануне украинские соцсети бурно обсуждали видеозапись, на которой украинского военнослужащего со связанного за спиной руками жестоко избили перед строем. Нападавший повалил потерпевшего на землю и демонстративно бил ногами в голову и по другим частям тела. Командование ВСУ отказалось выдать злодея. Под давлением общественности началось расследование и поиски фигуранта, дезертировавшего из воинской части.

