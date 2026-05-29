Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/zelenskomu-o-prilete-oreshnika-soobschili-amerikantsy-sidorov-pro-novyy-etap-eskalatsii-1079550000.html
Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации
Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации - 29.05.2026 Украина.ру
Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации
Россия обязана информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд и соблюдает эти договоренности. Зеленскому об использовании "Орешника" во время удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-05-29T05:15
2026-05-29T05:15
новости
россия
киев
сша
богдан безпалько
украина.ру
главные новости
главное
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_0:29:1043:616_1920x0_80_0_0_e2c1ced12f843a7ba8a3465936fe8139.jpg
В ответ на обстрел украинскими военными колледжа в Старобельске Россия нанесла массированный удар по Киеву и Белой Церкви в ночь на 24 мая. Были задействованы ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Позднее в МИД РФ сообщили, что российские войска начинают последовательно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.Мы действительно переходим к новому этапу эскалации. Договоренности о том, что Россия будет вынуждена перейти к более активным действиям на Украине были достигнуты и в Пекине."Зеленскому об использовании "Орешника" во время последнего удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы", — пояснил Сидоров. Он напомнил, что Россия обязана информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд. "Мы соблюдаем эти договорённости, несмотря на то, что ДСНВ-3 уже не действует", — заявил собеседник издания."США тоже были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием", — добавил политолог.Андрей Сидоров резюмировал, что дипломатическая проработка — это показатель перехода конфликта на новую ступень эскалации.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.Зеленский в очередной раз заявляет о том, что российское командование готовится к наступлению с территории Белоруссии. Подробнее об этом — в материале "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.
россия
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_7881e63d3d3233eb1ea3ef0f6e6a24b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, сша, богдан безпалько, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, "орешник", удары, ракетные удары по украине, спецоперация, новости украины, сво на украине: последние новости, украина ру новости сегодня
Новости, Россия, Киев, США, Богдан Безпалько, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, "Орешник", удары, ракетные удары по Украине, Спецоперация, Новости Украины, СВО на Украине: последние новости, Украина ру новости сегодня

Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации

05:15 29.05.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Россия обязана информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд и соблюдает эти договоренности. Зеленскому об использовании "Орешника" во время удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
В ответ на обстрел украинскими военными колледжа в Старобельске Россия нанесла массированный удар по Киеву и Белой Церкви в ночь на 24 мая. Были задействованы ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Позднее в МИД РФ сообщили, что российские войска начинают последовательно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
Мы действительно переходим к новому этапу эскалации. Договоренности о том, что Россия будет вынуждена перейти к более активным действиям на Украине были достигнуты и в Пекине.
"Зеленскому об использовании "Орешника" во время последнего удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы", — пояснил Сидоров.
Он напомнил, что Россия обязана информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд. "Мы соблюдаем эти договорённости, несмотря на то, что ДСНВ-3 уже не действует", — заявил собеседник издания.
"США тоже были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием", — добавил политолог.
Андрей Сидоров резюмировал, что дипломатическая проработка — это показатель перехода конфликта на новую ступень эскалации.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.
Зеленский в очередной раз заявляет о том, что российское командование готовится к наступлению с территории Белоруссии. Подробнее об этом — в материале "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевСШАБогдан БезпалькоУкраина.руГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчас"Орешник"ударыракетные удары по УкраинеСпецоперацияНовости УкраиныСВО на Украине: последние новостиУкраина ру новости сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния