https://ukraina.ru/20260529/zelenskomu-o-prilete-oreshnika-soobschili-amerikantsy-sidorov-pro-novyy-etap-eskalatsii-1079550000.html

Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации

Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации - 29.05.2026 Украина.ру

Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации

Россия обязана информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд и соблюдает эти договоренности. Зеленскому об использовании "Орешника" во время удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-05-29T05:15

2026-05-29T05:15

2026-05-29T05:15

новости

россия

киев

сша

богдан безпалько

украина.ру

главные новости

главное

сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_0:29:1043:616_1920x0_80_0_0_e2c1ced12f843a7ba8a3465936fe8139.jpg

В ответ на обстрел украинскими военными колледжа в Старобельске Россия нанесла массированный удар по Киеву и Белой Церкви в ночь на 24 мая. Были задействованы ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Позднее в МИД РФ сообщили, что российские войска начинают последовательно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.Мы действительно переходим к новому этапу эскалации. Договоренности о том, что Россия будет вынуждена перейти к более активным действиям на Украине были достигнуты и в Пекине."Зеленскому об использовании "Орешника" во время последнего удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы", — пояснил Сидоров. Он напомнил, что Россия обязана информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд. "Мы соблюдаем эти договорённости, несмотря на то, что ДСНВ-3 уже не действует", — заявил собеседник издания."США тоже были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием", — добавил политолог.Андрей Сидоров резюмировал, что дипломатическая проработка — это показатель перехода конфликта на новую ступень эскалации.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.Зеленский в очередной раз заявляет о том, что российское командование готовится к наступлению с территории Белоруссии. Подробнее об этом — в материале "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, сша, богдан безпалько, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, "орешник", удары, ракетные удары по украине, спецоперация, новости украины, сво на украине: последние новости, украина ру новости сегодня