Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации
Россия обязана информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд и соблюдает эти договоренности. Зеленскому об использовании "Орешника" во время удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-05-29T05:15
В ответ на обстрел украинскими военными колледжа в Старобельске Россия нанесла массированный удар по Киеву и Белой Церкви в ночь на 24 мая. Были задействованы ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Позднее в МИД РФ сообщили, что российские войска начинают последовательно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
Мы действительно переходим к новому этапу эскалации. Договоренности о том, что Россия будет вынуждена перейти к более активным действиям на Украине были достигнуты и в Пекине.
"Зеленскому об использовании "Орешника" во время последнего удара по Киеву, скорее всего, сообщили американцы", — пояснил Сидоров.
Он напомнил, что Россия обязана информировать США о пусках ракет, которые могут нести ядерный боезаряд. "Мы соблюдаем эти договорённости, несмотря на то, что ДСНВ-3 уже не действует", — заявил собеседник издания.
"США тоже были проинформированы и, видимо, отнеслись к этому с пониманием", — добавил политолог.
Андрей Сидоров резюмировал, что дипломатическая проработка — это показатель перехода конфликта на новую ступень эскалации.
Андрей Сидоров резюмировал, что дипломатическая проработка — это показатель перехода конфликта на новую ступень эскалации.