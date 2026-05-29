"Запад рассчитывал, что мы сломаемся": Колпашников о ресурсах России и просчетах Европы - 29.05.2026 Украина.ру
"Запад рассчитывал, что мы сломаемся": Колпашников о ресурсах России и просчетах Европы
Тылы у Запада уязвимы: у них постоянно что-то происходит — то завод взорвется, то железная дорога сломается. В 2022 году Европа не думала, что Россия продержится до 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
"Запад рассчитывал, что мы сломаемся": Колпашников о ресурсах России и просчетах Европы

04:15 29.05.2026
 
Тылы у Запада уязвимы: у них постоянно что-то происходит — то завод взорвется, то железная дорога сломается. В 2022 году Европа не думала, что Россия продержится до 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Рассуждая об состоянии западных тылов, эксперт заявил, что точно знает: тылы у Запада уязвимы. "У них тоже постоянно что-то происходит. То заводик взорвется, то железная дорога сломается, то аэропорт перестает работать", — пояснил Колпашников.
"У них через пару недель начнут физически заканчиваться объемы нефти. Это какая уязвимость? Тыловая или экономическая?" — задался вопросом эксперт.
По словам Колпашникова, Европе в 2022 году "в страшном сне не снилось", что Россия продержится до 2026 года, не проводя мобилизацию и поддерживая более-менее приличный уровень экономики.
По словам эксперта, Запад разрывают изнутри различные социально-политические кризисы. "Повторюсь, у них был расчет, что мы быстро сломаемся, а они за счет нашей бесплатной нефти протянут еще несколько десятилетий. Но мы не разваливаемся", — заявил он.
Собеседник издания констатировал, что Европе теперь приходится поставлять газ Украине, при этом США устроили конфликт на Ближнем Востоке, и объемы нефти, на которые рассчитывал Запад, перестали поступать.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
