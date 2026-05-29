В Ярославле из-за атаки БПЛА вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
2026-05-29T04:31
В Ярославле из-за атаки БПЛА вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 25 мая сообщил в своём телеграм-канале
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 3:56 мск.
Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбрать маршрут, минуя опасный участок.
По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, "необходимо ждать отбоя сигнала "беспилотная опасность". Подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
В Ярославской области ранее была объявлена тревога, "красный уровень" опасности по БПЛА. В 3:15 мск Росавиация ввела в аэропорту Ярославля временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
