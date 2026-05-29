https://ukraina.ru/20260529/v-yaroslavle-iz-za-ataki-bpla-vnov-perekryli-uchastok-trassy-na-vyezde-v-storonu-moskvy-1079554358.html

В Ярославле из-за атаки БПЛА вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы

В Ярославле из-за атаки БПЛА вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы - 29.05.2026 Украина.ру

В Ярославле из-за атаки БПЛА вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы

Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 25 мая сообщил в своём телеграм-канале

2026-05-29T04:31

2026-05-29T04:31

2026-05-29T04:31

украина.ру

россия

ярославль

москва

росавиация

бпла

бпла сегодня

атака бпла

беспилотники

беспилотники сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079554228_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_6b42066e141be8c2523b68d62268fee2.jpg

"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 3:56 мск.Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбрать маршрут, минуя опасный участок.По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, "необходимо ждать отбоя сигнала "беспилотная опасность". Подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.В Ярославской области ранее была объявлена тревога, "красный уровень" опасности по БПЛА. В 3:15 мск Росавиация ввела в аэропорту Ярославля временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

ярославль

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, ярославль, москва, росавиация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, пво, минобороны рф, дроны, автотранспорт, ограничения, сво, спецоперация, губернатор