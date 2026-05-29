Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты аэропорты Волгограда, Саратова и Калуги. Сводку на 1:00 мск 29 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-29T01:03
2026-05-29T04:22
Ракетная опасность в ночь на 29 мая объявлялась в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Саратовской, Воронежской, Ульяновская, Самарской, Брянской областях, в ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Волгоградской, Московской, Калужской, Ярославской, Тверской, Херсонской, Курской, Запорожской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Ростовской, Воронежской, Саратовской, Белгородской, Орловской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской, Самарская, Оренбургской, Тульской, Тамбовской, Астраханской областях, в Мордовии, Калмыкии.В Курской области объявлялась воздушная опасность. Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда (22:51 мск), Саратова (Гагарин, 0:12 мск) и Калуги (Грабцево, 0:50 мск).Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе погиб мирный житель.
01:03 29.05.2026 (обновлено: 04:22 29.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Ракетная опасность в ночь на 29 мая объявлялась в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Саратовской, Воронежской, Ульяновская, Самарской, Брянской областях, в ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Волгоградской, Московской, Калужской, Ярославской, Тверской, Херсонской, Курской, Запорожской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Ростовской, Воронежской, Саратовской, Белгородской, Орловской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Ульяновской, Самарская, Оренбургской, Тульской, Тамбовской, Астраханской областях, в Мордовии, Калмыкии.
В Курской области объявлялась воздушная опасность. Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Волгограда (22:51 мск), Саратова (Гагарин, 0:12 мск) и Калуги (Грабцево, 0:50 мск).
Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе погиб мирный житель.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
