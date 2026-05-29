Контроль Ормузского пролива Ираном будет постоянным, США должны "отказаться от иллюзий" — Азизи
Иран установил контроль за судоходством в Ормузским проливе на постоянной, а не временной основе, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Об этом в ночь на 29 мая сообщает РИА Новости
Контроль Ормузского пролива Ираном будет постоянным, США должны "отказаться от иллюзий" — Азизи

04:10 29.05.2026 (обновлено: 04:13 29.05.2026)
 
Иран установил контроль за судоходством в Ормузским проливе на постоянной, а не временной основе, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Об этом в ночь на 29 мая сообщает РИА Новости
"Сегодня Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами и механизмами. Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер", — рассказал Азизи агентству.
По его словам, Соединённые Штаты должны "отказаться от иллюзий", будто меры Ирана в отношении Ормузского пролива являются локальными или краткосрочными.
"Региональные страны также должны принять эту реальность и действовать в соответствии с правилами Ирана", — добавил глава комитета.
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран ещё не согласовали условия соглашения, но очень близки к нему.
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал условием для возобновления военных действий продолжение попыток Ирана навязать Соединённым Штатам невыгодные условия сделки к концу срока перемирия.
Украина.руНовостиИранОрмузСШАДональд ТрампДжей Ди ВэнсБлижний Востоквойна в ИранеНовогоднее перемириеамериканская гегемонияэскалациявоенная эскалация
 
