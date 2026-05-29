https://ukraina.ru/20260529/kontrol-ormuzskogo-proliva-iranom-budet-postoyannym-ssha-dolzhny-otkazatsya-ot-illyuziy--azizi-1079554033.html

Контроль Ормузского пролива Ираном будет постоянным, США должны "отказаться от иллюзий" — Азизи

Контроль Ормузского пролива Ираном будет постоянным, США должны "отказаться от иллюзий" — Азизи - 29.05.2026 Украина.ру

Контроль Ормузского пролива Ираном будет постоянным, США должны "отказаться от иллюзий" — Азизи

Иран установил контроль за судоходством в Ормузским проливе на постоянной, а не временной основе, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Об этом в ночь на 29 мая сообщает РИА Новости

2026-05-29T04:10

2026-05-29T04:10

2026-05-29T04:13

украина.ру

новости

иран

ормуз

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

ближний восток

война в иране

новогоднее перемирие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1d/1078429429_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_df029f72ba290ae388f2c553be5fad75.jpg

"Сегодня Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами и механизмами. Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер", — рассказал Азизи агентству.По его словам, Соединённые Штаты должны "отказаться от иллюзий", будто меры Ирана в отношении Ормузского пролива являются локальными или краткосрочными."Региональные страны также должны принять эту реальность и действовать в соответствии с правилами Ирана", — добавил глава комитета.Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран ещё не согласовали условия соглашения, но очень близки к нему.Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал условием для возобновления военных действий продолжение попыток Ирана навязать Соединённым Штатам невыгодные условия сделки к концу срока перемирия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

иран

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, иран, ормуз, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, ближний восток, война в иране, новогоднее перемирие, американская гегемония, эскалация, военная эскалация