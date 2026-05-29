США намерены устроить "шоу по-американски" с Раулем Кастро

Предъявленные Раулю Кастро обвинения не являются шоу и США сделают всё возможное для экстрадиции бывшего лидера Кубы, заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Соединённых Штатов Тодд Бланш. Об этом в ночь на 29 мая сообщает телеканал Fox News

2026-05-29T02:08

"Что касается господина Кастро, как и любого другого человека, которому предъявлено обвинение за пределами этой страны — цель в том, чтобы доставить обвиняемого в эту страну... Как мы это сделаем, [президент Венесуэлы Николас] Мадуро — это крайний пример… но обычно мы делаем это через экстрадицию. Это работа с нашими международными партнерами… Мы предъявили это обвинение не ради шоу... И мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда", — сказал Бланш в эфире телеканала.Президент США Дональд Трамп назвал выдвинутые 20 мая обвинения против бывшего главы Кубы Рауля Кастро (брата легендарного Фиделя Кастро) "очень важным моментом". При этом Трамп отметил, что у Соединённых Штатов "на уме Куба", и пообещал, что эскалации на острове не будет.По данным американского Министерства юстиции, бывшему главе Кубы может грозить смертная казнь за сговор с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований и используются только для оправдания возможной военной агрессии против острова.Ранее сообщалось, что ВМС США вошли в Карибское море на фоне выдвинутых Вашингтоном обвинений в адрес экс-президента Кубы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

