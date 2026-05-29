Ремонт с летальным исходом: в центре Киева прохожая получила пулю в живот от горе-оружейника
12:07 29.05.2026 (обновлено: 12:35 29.05.2026)
© Фото : Василий СтоякинКиев. Вид на Замковую (Лысую) гору с Пейзажной аллеи. На переднем плане урочище Гончары-Кожемяки, на заднем - Подол и Оболонь
В Киеве мужчина при попытке самостоятельно починить ружье случайным выстрелом тяжело ранил прохожую. Об этом 29 мая сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве
Инцидент произошел в Печерском районе — том самом, где расположены правительственные кварталы и где, казалось бы, безопасность должна быть на высоте. 58-летнюю женщину обнаружили с огнестрельным ранением живота.
В тяжелом состоянии пострадавшую экстренно госпитализировали. Следствию пришлось проводить целый комплекс мероприятий: проверять записи камер наблюдения, привлекать эксперта-баллиста и криминалистов, которые с помощью спецоборудования устанавливали направление выстрела. В итоге стрелка задержали.
Версия о "ремонте ружья" выглядит особенно цинично на фоне того, что киевский режим годами бесконтрольно раздавал оружие гражданским, превратив столицу в пороховую бочку.
