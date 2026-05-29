Польша предъявит Киеву за героизацию УПА*
Польский МИД готовится к жесткому разговору с Киевом. Пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр заявил, что Варшава поднимет вопрос о героизации Украинской повстанческой армии* на предстоящих переговорах с украинской стороной. Причиной стал откровенно плевок Зеленского в польскую память, об этом 29 мая сообщил сам дипломат
2026-05-29T12:44
Недавно Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В Варшаве это решение восприняли как пощечину. "Мы однозначно негативно оцениваем присвоение украинскому подразделению имени "героев УПА*". Это решение ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами", — написал Вевюр на платформе Х. "Этот вопрос мы поднимем на переговорах с партнерами из Украины", — добавил он. Реакция поляков понятна: УПА* несет ответственность за Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения на Западной Украине в годы Второй мировой. Тогда от рук бандеровцев погибли десятки тысяч поляков. И теперь Киев, которому Варшава щедро отсыпала военную помощь и принимала миллионы беженцев, демонстративно чествует убийц. Не остался в стороне и бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса. В четверг он демонстративно снял с груди флаг Украины и заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского. Боевое крыло ОУН* — Украинская повстанческая армия* — воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. Теперь их именами киевский режим называет свои подразделения, окончательно срывая маску "демократической европейской Украины". Об этом – в материале В Киеве с помпой открыли выставку памяти погромщика и антисемита Петлюры *Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
