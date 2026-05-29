Польша предъявит Киеву за героизацию УПА* - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/polsha-predyavit-kievu-za-geroizatsiyu-upa-1079569923.html
Польша предъявит Киеву за героизацию УПА*
Польша предъявит Киеву за героизацию УПА* - 29.05.2026 Украина.ру
Польша предъявит Киеву за героизацию УПА*
Польский МИД готовится к жесткому разговору с Киевом. Пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр заявил, что Варшава поднимет вопрос о героизации Украинской повстанческой армии* на предстоящих переговорах с украинской стороной. Причиной стал откровенно плевок Зеленского в польскую память, об этом 29 мая сообщил сам дипломат
2026-05-29T12:44
2026-05-29T12:44
новости
варшава
польша
киев
владимир зеленский
мид
вооруженные силы украины
симон петлюра
оун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
Недавно Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В Варшаве это решение восприняли как пощечину. "Мы однозначно негативно оцениваем присвоение украинскому подразделению имени "героев УПА*". Это решение ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами", — написал Вевюр на платформе Х. "Этот вопрос мы поднимем на переговорах с партнерами из Украины", — добавил он. Реакция поляков понятна: УПА* несет ответственность за Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения на Западной Украине в годы Второй мировой. Тогда от рук бандеровцев погибли десятки тысяч поляков. И теперь Киев, которому Варшава щедро отсыпала военную помощь и принимала миллионы беженцев, демонстративно чествует убийц. Не остался в стороне и бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса. В четверг он демонстративно снял с груди флаг Украины и заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского. Боевое крыло ОУН* — Украинская повстанческая армия* — воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. Теперь их именами киевский режим называет свои подразделения, окончательно срывая маску "демократической европейской Украины". Об этом – в материале В Киеве с помпой открыли выставку памяти погромщика и антисемита Петлюры *Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
варшава
польша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, варшава, польша, киев, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, симон петлюра, оун
Новости, Варшава, Польша, Киев, Владимир Зеленский, МИД, Вооруженные силы Украины, Симон Петлюра, ОУН

Польша предъявит Киеву за героизацию УПА*

12:44 29.05.2026
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Польский МИД готовится к жесткому разговору с Киевом. Пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр заявил, что Варшава поднимет вопрос о героизации Украинской повстанческой армии* на предстоящих переговорах с украинской стороной. Причиной стал откровенно плевок Зеленского в польскую память, об этом 29 мая сообщил сам дипломат
Недавно Зеленский присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В Варшаве это решение восприняли как пощечину.
"Мы однозначно негативно оцениваем присвоение украинскому подразделению имени "героев УПА*". Это решение ранит память о жертвах этой организации и наносит удар по диалогу между нашими народами", — написал Вевюр на платформе Х.
"Этот вопрос мы поднимем на переговорах с партнерами из Украины", — добавил он. Реакция поляков понятна: УПА* несет ответственность за Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения на Западной Украине в годы Второй мировой. Тогда от рук бандеровцев погибли десятки тысяч поляков. И теперь Киев, которому Варшава щедро отсыпала военную помощь и принимала миллионы беженцев, демонстративно чествует убийц.
Не остался в стороне и бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса. В четверг он демонстративно снял с груди флаг Украины и заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского. Боевое крыло ОУН* — Украинская повстанческая армия* — воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
Теперь их именами киевский режим называет свои подразделения, окончательно срывая маску "демократической европейской Украины". Об этом – в материале В Киеве с помпой открыли выставку памяти погромщика и антисемита Петлюры
*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВаршаваПольшаКиевВладимир ЗеленскийМИДВооруженные силы УкраиныСимон ПетлюраОУН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния