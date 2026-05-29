Предотвращение теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 мая

В Новороссийске задержали агента украинских спецслужб, который планировал подорвать поезд. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

В Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего подорвать поезд, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности в Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины", — заявили в ведомстве.По информации ФСБ, мужчина сам связался с представителем СБУ в Telegram. Он получил задание устроить взрыв на железнодорожных путях в момент прохождения по ним пассажирского поезда.Фигурант изучил инструкции, купил все необходимое и изготовил взрывчатку, которую хранил у себя дома. Сотрудники спецслужб задержали его, когда он вёл разведку на железной дороге. Пострадавших нет, имущество не повреждено.Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Задержанного арестовали.Обстрелы и налётыУтром 29 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников на регионы России."В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 по московскому времени 28 мая до 07:00 по московскому времени 29 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, при атаке дронов ВСУ на Волжский погиб мирный житель."В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжёлом состоянии", — привела его слова администрация региона на платформе "Макс".Также ранения получил житель дома на улице Вершинина в Волгограде, ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Кроме того, повреждено остекление части помещений детского сада № 357.Бочаров уточнил, что на территории региона после падения обломков БПЛА произошли возгорания на химическом предприятии и объектах ТЭК. Вскоре огонь потушили.Позднее стало известно, что госпитализированная женщина скончалась."Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось", — написали власти Волгограда на платформе "Макс".Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 25 атак на этот регион России: 19 на горловском, по 2 на амвросиевском и харцызском и по 1 на докучаевском и енакиевском направлениях, выпустив в общей сложности 27 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 3 и ранении 5 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 27 мая в Новоазовском муниципальном округе. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, 4 объекта гражданской инфраструктуры, 6 единиц спецтехники, легковой и грузовой автомобили.Вечером 28 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о жертвах украинских атак."Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В Сватово удар пришелся по гражданскому автомобилю. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 51-летний мужчина. Еще двое — женщина и мужчина — получили травмы разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в результате ещё одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришёлся по кровле здания. К счастью, там не было детей", – писал Пасечник в своём телеграм-канале.В Северодонецке ранения получили три человека. Удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 18 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Днепряны — 3; Каиры — 2; Каховка — 4; Новая Каховка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Каховка и Днепряны.Кроме того, как сообщила Администрация Горностаевского муниципального округа, с 28 по 29 мая ВСУ совершили 27 артиллерийских ударов и 21 атаку БпЛА по территории округа."В результате обстрелов в Каирах повреждено частное домовладение, а в Маринском — два гражданских автомобиля. Информация о пострадавших не поступала", — отмечалось в сообщении.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал об атаке украинских военных на школу."В Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы №3, повреждено остекление", — написал он в канале на платформе "Макс".Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Также украинский БПЛА нанёс удар по территории детсада в Энергодаре. Повреждения получила детская площадка, в момент обстрела воспитанников там не было.Всего за сутки от атак ВСУ в Запорожской области погибли двое человек и пострадали шесть.Утром 29 мая Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе по посёлкам Комсомольский, Майский и Октябрьский, сёлам Отрадное и Чайки совершены атаки 9 беспилотников. В районе посёлка Комсомольский в результате атак БПЛА на автомобили пострадали двое мужчин. Оба продолжают лечение амбулаторно. Транспортные средства повреждены", – сообщил Оперштаб.В посёлке Октябрьский повреждены частный дом и ГАЗель, в районе посёлка Комсомольский — легковой и грузовой автомобили, в селе Отрадное — линия электропередачи и машина, в селе Чайки — частный дом, хозпостройка и автомобиль. Сегодня утром от детонации дрона в посёлке Октябрьский повреждены 3 машины."В Валуйском округе посёлок Уразово и хутор Леоновка атакованы 4 беспилотниками. На участке автодороги Уразово — Герасимовка от удара дрона по машине пострадала женщина. Она продолжает лечение в амбулаторных условиях. Автомобиль повреждён. В хуторе Леоновка повреждён частный дом", – указывалось в сводке.В Волоконовском округе по посёлкам Красный Пахарь, Малиново и селу Афоньевка совершены удары 5 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Без последствий."В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дунайка, Козинка, Почаево и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущено 9 снарядов и нанесены удары 17 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В городе Грайворон повреждены офисное здание и 2 социальных объекта, в селе Дунайка — соцобъект, в селе Гора-Подол — 2 частных дома и надворная постройка. Сегодня утром в Грайвороне в результате атаки FPV-дрона повреждено частное домовладение", – сообщалось в сводке.Над Красногвардейским округом сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Теребрено и хутору Фищево в ходе одного обстрела выпущено 18 боеприпасов, 6 раз сброшены 17 взрывных устройств с БПЛА и произведены атаки 12 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В селе Илек-Пеньковка повреждён инфраструктурный объект на территории предприятия.Над Ракитянским округом сбит беспилотник. Над Ровеньским округом сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Во всех случаях обошлось без последствий."В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Поляна, сёлам Белянка, Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Бондаренков нанесены удары 29 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен. В селе Маломихайловка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена. В селе Новая Таволжанка при отражении атаки FPV-дрона ранен боец "Орлана". Мужчина продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода", – отмечалось в сводке.В селе Белянка повреждён грузовой автомобиль, в селе Маломихайловка — ангар предприятия, в посёлке Поляна — 2 грузовых и 3 легковых автомобиля, в селе Вознесеновка — частный дом, 2 надворные постройки и автомобиль. Сегодня ночью в селе Белянка от удара дрона загорелось оборудование на территории предприятия.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.

Егор Леев

