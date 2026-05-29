Главное за ночь 29 мая - 29.05.2026 Украина.ру
Главное за ночь 29 мая
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Об этом и других важных событиях рассказал 29 мая телеграм-канал Украина.ру
🟦 Американская конгрессмен Анна Паулина Луна обвинила Владимира Зеленского в том, что он мешает мирному урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, Вашингтон уже предлагал сделку, выгодную и Киеву, и США, но именно Зеленский, блокирует этот процесс.🟦 Украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.В четверг россиянка Яна Заикина с результатом 26,000 балла стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы. Второе место заняла Краинская (25,750), третьей стала немка Мелисса Диет (25,300).🟦 Вашингтон и Тегеран еще не достигли итогового соглашения, но близки к этому, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.🟦 Ракета миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытаний двигателей New Glenn. Компания Безоса Blue Origin тестировала тяжёлую двухступенчатую ракету, на которой предполагалось выводить на орбиту интернет-спутники Amazon. 🟦 Пакистанский мэр Лондона совершил исламское паломничество хадж в Мекку. Садик Хан показал свои фотографии возле Каабы и заявил, что совершить хадж в этом году для него является большой честью.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Об этом и других важных событиях рассказал 29 мая телеграм-канал Украина.ру
🟦 Американская конгрессмен Анна Паулина Луна обвинила Владимира Зеленского в том, что он мешает мирному урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, Вашингтон уже предлагал сделку, выгодную и Киеву, и США, но именно Зеленский, блокирует этот процесс.
🟦 Украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
В четверг россиянка Яна Заикина с результатом 26,000 балла стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров на чемпионате Европы. Второе место заняла Краинская (25,750), третьей стала немка Мелисса Диет (25,300).
🟦 Вашингтон и Тегеран еще не достигли итогового соглашения, но близки к этому, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
🟦 Ракета миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде во время испытаний двигателей New Glenn. Компания Безоса Blue Origin тестировала тяжёлую двухступенчатую ракету, на которой предполагалось выводить на орбиту интернет-спутники Amazon.
🟦 Пакистанский мэр Лондона совершил исламское паломничество хадж в Мекку. Садик Хан показал свои фотографии возле Каабы и заявил, что совершить хадж в этом году для него является большой честью.
О других событиях - в материале ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
