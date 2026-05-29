https://ukraina.ru/20260529/pvo-za-noch-sbila-bolshe-200-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1079556523.html
ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией - 29.05.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 29 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-29T07:51
2026-05-29T07:51
2026-05-29T07:53
сво
спецоперация
россия
краснодарский край
азовское море
андрей бочаров
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_fab98ba016d0336fd6037c471e530699.jpg
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в "Макс" уточнил, что киевский режим ночью атаковал объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории региона. В частности, по его словам, атакован жилой многоквартирный дом, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано.Осколки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области, информировал губернатор Михаил Евраев. Спецслужбы ликвидируют возгорание.Более 80 дронов ВСУ уничтожили в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.О других атаках - в материале Дым над Таганрогом, пострадавшие женщины: ПВО сбила 140 украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
азовское море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_a4ef726d9f8fb1878f2463f6e3aee4f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, краснодарский край, азовское море, андрей бочаров, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Азовское море, Андрей Бочаров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
07:51 29.05.2026 (обновлено: 07:53 29.05.2026)
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 29 мая телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в "Макс" уточнил, что киевский режим ночью атаковал объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории региона. В частности, по его словам, атакован жилой многоквартирный дом, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано.
Осколки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области, информировал губернатор Михаил Евраев. Спецслужбы ликвидируют возгорание.
Более 80 дронов ВСУ уничтожили в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.