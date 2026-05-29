ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 29 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-29T07:51

Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в "Макс" уточнил, что киевский режим ночью атаковал объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории региона. В частности, по его словам, атакован жилой многоквартирный дом, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано.Осколки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области, информировал губернатор Михаил Евраев. Спецслужбы ликвидируют возгорание.Более 80 дронов ВСУ уничтожили в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.О других атаках - в материале Дым над Таганрогом, пострадавшие женщины: ПВО сбила 140 украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

