ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией

07:51 29.05.2026 (обновлено: 07:53 29.05.2026)
 
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 29 мая телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в "Макс" уточнил, что киевский режим ночью атаковал объекты гражданской и энергетической инфраструктуры на территории региона. В частности, по его словам, атакован жилой многоквартирный дом, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано.
Осколки БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области, информировал губернатор Михаил Евраев. Спецслужбы ликвидируют возгорание.
Более 80 дронов ВСУ уничтожили в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Атаке подверглись девять районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
