Генсек СНГ объяснил, почему Украина до сих пор числится в составе Содружества
2026-05-29T14:04
Генсек СНГ объяснил, почему Украина до сих пор числится в составе СодружестваУкраина де-юре остается членом СНГ, поскольку официально так и не удосужилась оформить выход из союза. Киев, по выражению генсека Содружества, "занят другими делами". Такое объяснение дал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев
"Украина — это вообще странная ситуация. Многие говорят, что Украина не участвует в СНГ. Она не вышла из СНГ, она является членом СНГ, но не участвует в деятельности. Формально, де-юре, Украина является членом СНГ", — заявил Лебедев.

По его словам, процедуру выхода из Содружества начала Молдавия и уже подала соответствующее обращение. Украина же, в отличие от Кишинева, никаких шагов в этом направлении не предприняла. "Украина — нет, она не выходит. Потому что там заняты другими делами сегодня", — добавил генсек.

В марте глава МИД Украины Андрей Сибига гордо сообщил, что киевские власти прекратили действие 116 международных соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Однако на сам выход из Содружества времени и политической воли у Киева не нашлось. Об этом – в материале Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
