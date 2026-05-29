Генсек СНГ объяснил, почему Украина до сих пор числится в составе СодружестваУкраина де-юре остается членом СНГ, поскольку официально так и не удосужилась оформить выход из союза. Киев, по выражению генсека Содружества, "занят другими делами". Такое объяснение дал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев
"Украина — это вообще странная ситуация. Многие говорят, что Украина не участвует в СНГ. Она не вышла из СНГ, она является членом СНГ, но не участвует в деятельности. Формально, де-юре, Украина является членом СНГ", — заявил Лебедев.
По его словам, процедуру выхода из Содружества начала Молдавия и уже подала соответствующее обращение. Украина же, в отличие от Кишинева, никаких шагов в этом направлении не предприняла. "Украина — нет, она не выходит. Потому что там заняты другими делами сегодня", — добавил генсек.
В марте глава МИД Украины Андрей Сибига гордо сообщил, что киевские власти прекратили действие 116 международных соглашений, заключенных с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Однако на сам выход из Содружества времени и политической воли у Киева не нашлось. Об этом – в материале Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
