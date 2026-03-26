Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
Кабмин Украины принял решение прекратить действие 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ по инициативе МИД. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T14:12
13:52 26.03.2026 (обновлено: 14:12 26.03.2026)
Кабмин Украины принял решение прекратить действие 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ по инициативе МИД. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Официальный Киев прекращает действие 25 договоров, денонсирует еще 3 и выходит из 88 соглашений. Среди них — как соглашения с Россией и Белоруссией, так и многосторонние документы Содружества.
"Это моя принципиальная позиция как министра — избавляться от всего, что может ослаблять Украину, отсекать все, что когда-то связывало нас с государством-агрессором, строить серьезную, стратегическую и долгосрочную линию обороны свободного мира на восточной границе Украины, а лучше — еще дальше за ней", — заявил МИД Украины Андрей Сибига.
Ранее он заявлял, что Украина не состоит в СНГ. При этом в Минске на задании Исполкома СНГ до сих пор висит флаг постсоветской Украины.
"Сложно сказать, что значит для украинцев такое "эпохальное" решение. Ведь основная часть этих соглашений и так давно не работала ввиду дипломатической невменяемости Киева. Очередная картонная перемога — "лишь бы назло Москве", - прокомментировал тг-канал решение киевских властей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.