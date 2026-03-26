Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ - 26.03.2026 Украина.ру
Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ - 26.03.2026 Украина.ру
Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
Кабмин Украины принял решение прекратить действие 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ по инициативе МИД. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T13:52
2026-03-26T14:12
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/23/1027682379_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_04c0caf5b016bc06d396720a60e87e45.jpg
Официальный Киев прекращает действие 25 договоров, денонсирует еще 3 и выходит из 88 соглашений. Среди них — как соглашения с Россией и Белоруссией, так и многосторонние документы Содружества. "Это моя принципиальная позиция как министра — избавляться от всего, что может ослаблять Украину, отсекать все, что когда-то связывало нас с государством-агрессором, строить серьезную, стратегическую и долгосрочную линию обороны свободного мира на восточной границе Украины, а лучше — еще дальше за ней", — заявил МИД Украины Андрей Сибига. Ранее он заявлял, что Украина не состоит в СНГ. При этом в Минске на задании Исполкома СНГ до сих пор висит флаг постсоветской Украины."Сложно сказать, что значит для украинцев такое "эпохальное" решение. Ведь основная часть этих соглашений и так давно не работала ввиду дипломатической невменяемости Киева. Очередная картонная перемога — "лишь бы назло Москве", - прокомментировал тг-канал решение киевских властей.
новости, украина, россия, белоруссия, снг, кабмин, украина.ру, международные отношения, международная политика, мид украины, бывший ссср
Новости, Украина, Россия, Белоруссия, СНГ, Кабмин, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, МИД Украины, бывший СССР

Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ

13:52 26.03.2026 (обновлено: 14:12 26.03.2026)
 
© X / Andrii Sybiha / Перейти в фотобанкАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Кабмин Украины принял решение прекратить действие 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ по инициативе МИД. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Официальный Киев прекращает действие 25 договоров, денонсирует еще 3 и выходит из 88 соглашений. Среди них — как соглашения с Россией и Белоруссией, так и многосторонние документы Содружества.
"Это моя принципиальная позиция как министра — избавляться от всего, что может ослаблять Украину, отсекать все, что когда-то связывало нас с государством-агрессором, строить серьезную, стратегическую и долгосрочную линию обороны свободного мира на восточной границе Украины, а лучше — еще дальше за ней", — заявил МИД Украины Андрей Сибига.
Ранее он заявлял, что Украина не состоит в СНГ. При этом в Минске на задании Исполкома СНГ до сих пор висит флаг постсоветской Украины.
"Сложно сказать, что значит для украинцев такое "эпохальное" решение. Ведь основная часть этих соглашений и так давно не работала ввиду дипломатической невменяемости Киева. Очередная картонная перемога — "лишь бы назло Москве", - прокомментировал тг-канал решение киевских властей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
14:58США обращались к Украине за помощью в защите американских баз на Ближнем Востоке - Зеленский
14:54Пожары в Киеве, взрывы в Черниговской области. Новости к этому часу
14:54Если боец впадает в панику – стреляю над головой, не помогает – бью прикладом
14:27Трамп заявил, что Иран предложил ему стать аятоллой. Новости ближневосточной войны
13:52Украина денонсировала 116 международных договоров с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ
13:35ГБР Украины уличила в воровстве назначенного в Киеве чиновника по Луганску
13:25Украина атаковала акваторию Турции. Британия готовит блокаду РФ. Хроника событий на 13.00 26 марта
13:22Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском
13:14Украинские врачи помогали уклонистам оформить инвалидность за $12 тыс
12:4626 марта 2026 года, утренний эфир
12:18Теракт на аэродроме сорван: задержан пособник ВСУ. Новости СВО к этому часу
12:00О чём врал Трамп по Ирану и куда ВС России должны ударить на Украине этой весной — Литовкин
11:55Стали известны последствия ударов ВС РФ по Украине
11:53"Нам нужна ядерная бомба". Украинский фактор отразился на датских выборах
11:49Ждут прихода нового "Байдена": Блохин о том, почему Европа продолжает тянуть Украину
11:41Новые регионы России: масштабное обновление медицины, туризма и инфраструктуры
11:18"Иранский капкан" для Трампа: Блохин объяснил, почему США потеряли интерес к Украине
11:15Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу"
09:51Вашингтон принимает гостей из Москвы: кто вошел в делегацию. Главное на утро 26 марта
09:00Трампу не хватает рук: Иран и Украина тянут одеяло на себя. Хроника событий на утро 26 марта
Лента новостейМолния