ГБР разоблачила взяточников из БЭБ
Государственное бюро расследований Украины отчиталось за очередное противодействие коррупции в правоохранительных органах. Об этом ведомство проинформировало 29 мая
2026-05-29T13:28
"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили двух сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, которые использовали служебное положение и связи для получения взяток", - сказано в официальном сообщении. Коррупционеров в БЭБ изобличили в рамках двух отдельных уголовных производств. В обоих случаях коррупционеры предпочитали не гривны или евро, а доллары США."В первом случае правоохранители разоблачили старшего детектива территориального управления БЭБ в Киевской области. Он требовал 15 тысяч долларов США от мужчины, который фигурировал в уголовном производстве по изготовлению, ввозу и сбыту поддельных денег", - рассказали в ГБР.Детектив БЭБ за $15 тыс ощал не привлекать мужчину к уголовной ответственности.Для организации встреч детектив присылал повестки якобы для проведения следственных действий. Правоохранители задокументировали получение 10 тысяч долларов США."В другом производстве работники ДБР разоблачили аналитика БЭБ. По данным следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому было отказано в выдаче лицензии на право хранения горючего для собственного потребления или промышленной переработки", - рассказали в ведомстве.Работник БЭБ, ранее работавший в налоговых органах, предложил помощь с повторным представлением документов за взятку. После повторной подачи документов предприятие получило лицензию и потом работник БЭБ сообщил представительнице предприятия, что за такое "влияние" она должна передать ему $2 тыс.Старший детектив и аналитик БЭБ задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предотвращение теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
