ГБР разоблачила взяточников из БЭБ
ГБР разоблачила взяточников из БЭБ
Государственное бюро расследований Украины отчиталось за очередное противодействие коррупции в правоохранительных органах. Об этом ведомство проинформировало 29 мая
Государственное бюро расследований Украины отчиталось за очередное противодействие коррупции в правоохранительных органах. Об этом ведомство проинформировало 29 мая
"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили двух сотрудников Бюро экономической безопасности Украины, которые использовали служебное положение и связи для получения взяток", - сказано в официальном сообщении.
Коррупционеров в БЭБ изобличили в рамках двух отдельных уголовных производств. В обоих случаях коррупционеры предпочитали не гривны или евро, а доллары США.
"В первом случае правоохранители разоблачили старшего детектива территориального управления БЭБ в Киевской области. Он требовал 15 тысяч долларов США от мужчины, который фигурировал в уголовном производстве по изготовлению, ввозу и сбыту поддельных денег", - рассказали в ГБР.
Детектив БЭБ за $15 тыс ощал не привлекать мужчину к уголовной ответственности.Для организации встреч детектив присылал повестки якобы для проведения следственных действий. Правоохранители задокументировали получение 10 тысяч долларов США.
"В другом производстве работники ДБР разоблачили аналитика БЭБ. По данным следствия, к нему обратилась представительница предприятия, которому было отказано в выдаче лицензии на право хранения горючего для собственного потребления или промышленной переработки", - рассказали в ведомстве.
Работник БЭБ, ранее работавший в налоговых органах, предложил помощь с повторным представлением документов за взятку. После повторной подачи документов предприятие получило лицензию и потом работник БЭБ сообщил представительнице предприятия, что за такое "влияние" она должна передать ему $2 тыс.
Старший детектив и аналитик БЭБ задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.
