https://ukraina.ru/20260528/frantsuzskiy-politik-obyasnil-chem-vozmozhnaya-otstavka-mertsa-ugrozhaet-zelenskomu-1079517514.html
Французский политик объяснил, чем возможная отставка Мерца угрожает Зеленскому
Французский политик объяснил, чем возможная отставка Мерца угрожает Зеленскому - 28.05.2026 Украина.ру
Французский политик объяснил, чем возможная отставка Мерца угрожает Зеленскому
Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца сильно ослабит поддержку Владимира Зеленского в ЕС, заявил в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
2026-05-28T08:57
2026-05-28T08:57
2026-05-28T08:59
новости
германия
киев
россия
фридрих мерц
владимир зеленский
флориан филиппо
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075603067_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_8adae2d4da2731add058d6885e7591a6.jpg
"Против канцлера Мерца, который хочет еще больше обострить войну, выступили его же сопартийцы, призывая к отставке. Конечно, если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС", — сказал он.По словам политика, непопулярность Мерца и усталость немцев от его правления могут погрузить Германию в кризис, что осложнит помощь Киеву."Ведь если мы продолжим (помогать - ред.) в том же духе, мы окажемся в состоянии войны с Россией. Что лучше не делать", — предупредил Филиппо.Накануне мы писали, что в руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера. В качестве возможных претендентов на замену Мерцу называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, премьер-министра Гессена Бориса Рейна и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.Подробнее - в материале Немецкие политики обсуждают замену канцлера Германии - Bild на сайте Украина.ру.
германия
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075603067_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_83f6e05a0736e4c5528865bf9b587174.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, киев, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, флориан филиппо, ес, украина.ру
Новости, Германия, Киев, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, ЕС, Украина.ру
Французский политик объяснил, чем возможная отставка Мерца угрожает Зеленскому
08:57 28.05.2026 (обновлено: 08:59 28.05.2026)
Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца сильно ослабит поддержку Владимира Зеленского в ЕС, заявил в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
"Против канцлера Мерца, который хочет еще больше обострить войну, выступили его же сопартийцы, призывая к отставке. Конечно, если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС", — сказал он.
По словам политика, непопулярность Мерца и усталость немцев от его правления могут погрузить Германию в кризис, что осложнит помощь Киеву.
"Ведь если мы продолжим (помогать - ред.) в том же духе, мы окажемся в состоянии войны с Россией. Что лучше не делать", — предупредил Филиппо.
Накануне мы писали, что в руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера. В качестве возможных претендентов на замену Мерцу называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, премьер-министра Гессена Бориса Рейна и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.