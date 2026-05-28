Французский политик объяснил, чем возможная отставка Мерца угрожает Зеленскому
Французский политик объяснил, чем возможная отставка Мерца угрожает Зеленскому

08:57 28.05.2026 (обновлено: 08:59 28.05.2026)
 
© AP / Markus Schreiber
Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца сильно ослабит поддержку Владимира Зеленского в ЕС, заявил в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
"Против канцлера Мерца, который хочет еще больше обострить войну, выступили его же сопартийцы, призывая к отставке. Конечно, если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС", — сказал он.
По словам политика, непопулярность Мерца и усталость немцев от его правления могут погрузить Германию в кризис, что осложнит помощь Киеву.
"Ведь если мы продолжим (помогать - ред.) в том же духе, мы окажемся в состоянии войны с Россией. Что лучше не делать", — предупредил Филиппо.
Накануне мы писали, что в руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера. В качестве возможных претендентов на замену Мерцу называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, премьер-министра Гессена Бориса Рейна и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.
Подробнее - в материале Немецкие политики обсуждают замену канцлера Германии - Bild на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
