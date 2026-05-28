"Компетентный человек в вопросах IT": Орлов о назначении Щербинина и цифровизации армии
Дмитрий Щербинин — талантливый руководитель и компетентный человек в вопросах IT. Он пришел в Минобороны, чтобы довести вопросы цифровизации до необходимого уровня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2026-05-28T11:45
04:15 28.05.2026 (обновлено: 11:45 28.05.2026)
Ранее Дмитрий Щербинин, ранее занимавшийся IT-развитием в правительстве и администрации президента, был назначен замминистра обороны. Он будет отвечать за цифровое развитие нашей армии.
Комментируя назначение Щербинина на новый пост, Орлов назвал его талантливого руководителем.
"Он на своем профессиональном поприще давно взаимодействует с [министром обороны РФ Андреем] Белоусовым. Это компетентный человек в вопросах IT", — пояснил Орлов. "Он пришел в Минобороны именно затем, чтобы довести вопросы цифровизации до необходимого уровня", — добавил собеседник издания.
По словам эксперта, на пути цифрового развития будет стоять много преград. "Косность армейского механизма у нас присутствует. Да и снизу есть определенное сопротивление новациям", — заявил Орлов. Он также отметил, что там привыкли решать вопросы определенным способом и не очень любят перемены.
"Но я надеюсь, что у Щербинина все получится. Его работа, несмотря на все сопротивление, очень нужна", — подчеркнул собеседник Украина.ру.