https://ukraina.ru/20260528/kompetentnyy-chelovek-v-voprosakh-it-orlov-o-naznachenii-scherbinina-i-tsifrovizatsii-armii-1079506328.html

"Компетентный человек в вопросах IT": Орлов о назначении Щербинина и цифровизации армии

"Компетентный человек в вопросах IT": Орлов о назначении Щербинина и цифровизации армии - 28.05.2026 Украина.ру

"Компетентный человек в вопросах IT": Орлов о назначении Щербинина и цифровизации армии

Дмитрий Щербинин — талантливый руководитель и компетентный человек в вопросах IT. Он пришел в Минобороны, чтобы довести вопросы цифровизации до необходимого уровня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2026-05-28T04:15

2026-05-28T04:15

2026-05-28T11:45

новости

россия

украина

украина.ру

дмитрий щербинин

минобороны

вс рф

цифровизация

it-специалисты

it-сектор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079521671_0:0:860:484_1920x0_80_0_0_115177a04c9e98c6eb65a5651090f1e6.jpg

Ранее Дмитрий Щербинин, ранее занимавшийся IT-развитием в правительстве и администрации президента, был назначен замминистра обороны. Он будет отвечать за цифровое развитие нашей армии.Комментируя назначение Щербинина на новый пост, Орлов назвал его талантливого руководителем."Он на своем профессиональном поприще давно взаимодействует с [министром обороны РФ Андреем] Белоусовым. Это компетентный человек в вопросах IT", — пояснил Орлов. "Он пришел в Минобороны именно затем, чтобы довести вопросы цифровизации до необходимого уровня", — добавил собеседник издания.По словам эксперта, на пути цифрового развития будет стоять много преград. "Косность армейского механизма у нас присутствует. Да и снизу есть определенное сопротивление новациям", — заявил Орлов. Он также отметил, что там привыкли решать вопросы определенным способом и не очень любят перемены."Но я надеюсь, что у Щербинина все получится. Его работа, несмотря на все сопротивление, очень нужна", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, дмитрий щербинин, минобороны, вс рф, цифровизация, it-специалисты, it-сектор, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, военный эксперт