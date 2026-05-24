https://ukraina.ru/20260524/volynskaya-alternativa-moryu-gde-mogut-otdokhnut-ukraintsy-i-gde-vozmozhen-ekotsid-iz-za-sviney-1079264645.html

Волынская альтернатива морю: где могут отдохнуть украинцы и где возможен экоцид из-за свиней

Волынская альтернатива морю: где могут отдохнуть украинцы и где возможен экоцид из-за свиней - 24.05.2026 Украина.ру

Волынская альтернатива морю: где могут отдохнуть украинцы и где возможен экоцид из-за свиней

Шацкие озёра могут стать альтернативой для тех украинцев, кто не может позволить себе отдых на море. Но над этой туристской жемчужиной Украины нависла угроза

2026-05-24T07:39

2026-05-24T07:39

2026-05-24T07:39

эксклюзив

владимир зеленский

волынь

украина

белоруссия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079264486_0:171:443:420_1920x0_80_0_0_e6b19df5c36a325de874b7954bc5acd6.jpg

В эти дни на Украине ожидают рекордную жару. Несмотря на то что в ряде регионов она будет сопровождаться грозами, многие украинцы уже задумались о том, где бы провести лето. Отдых на море здесь не выход: приморские территории используются ВСУ в т.ч. и для террористических атак в Чёрном море. Выехать из страны могут далеко не все.И тут желающие отдохнуть обращают свой взор на Волынь. Именно здесь находятся Шацкие озёра – одна из жемчужин украинского внутреннего туризма.Озёра, которые лечат душуВ пятницу, 15 мая, в сообществе "Шацкий Край" в одной из западных соцсетей опубликовали майские пейзажи озера Песочное."Хрустальная чистота и лечащий душу покой… Сегодня делимся с вами особым уютом озера Песочное. Урочище Ляпово, что в селе Мельнике – место, где все лишние слова ни к чему. Только вы, зеркальная гладь воды и бескрайнее небо. Настоящее место силы", – подписали авторы снимки.На фото было безмятежное красивое обрамлённое лесом озеро.Шацкие озёра – это группа из более чем 30 озёр в северо-западной части Шацкого района Волынской области, в междуречье Припяти и Западного Буга. Озера размещены среди лесных массивов. Там построено много санаториев и баз отдыха. При этом местная природа находится под защитой. Ещё во времена СССР – в 1983 году для охраны редких природных комплексов в районе Шацких озёр создали Шацкий национальный природный парк.Одним из самых больших и, пожалуй, самым известным из Шацких озёр является Свитязь. Его площадь – 2,75 кв. м. Более того, Свитязь является и самым глубоким карстовым озером Украины – его максимальная глубина 58,4 м. Озеро славится своей чрезвычайно чистой водой. В общем, такой себе "украинский Байкал".Дно у озера песчаное, а глубина увеличивается постепенно. Именно поэтому озеро столь любимо туристами. А с учётом того, что в окрестностях Свитязя можно найти лечебные грязи, неудивительно, что летом на озере становится людно.Посреди Свитязя находится живописный заросший лесом остров площадью около 7 га. С этим островом связано несколько легенд. Согласно одной из них, на месте озера много веков тому назад стоял замок князя. Когда на соседей князя напали, он поспешил на выручку, оставив свою дочь и местных жителей без защиты. И в этот момент замок атаковал неприятель. Взмолилась молодая княжна, чтобы замок не достался врагам. И ушёл замок под землю, а на его месте появилось озеро с целебной водой и островом посередине.Вторая легенда гласит, что остров возник там, где влюбленные парень и девушка превратились в клён и липу. А к самому острову есть тайный брод, но где он, никто не знает. Сам остров из-за этого получил название "Остров влюблённых".Примечательно, что несмотря на всю красоту Свитязя, местные жители, если верить местным же СМИ, предпочитают ему такие озёра, как то же Песочное, а также Люцимер и Большое Чёрное.Последнее славится особой атмосферой. Вода здесь темнее из-за природных особенностей дна и растительности. Отсюда и название. Максимальная глубина Большого Чёрного озера – 5 м, но в среднем глубина озера – 2 м. Из-за этого летом оно хорошо прогревается. Вход в озеро пологий и комфортный, а столпотворений, как на берегах того же Свитязя, нет.Шацкие озёра привлекают туристов несмотря на истерику, которую вокруг соседней Белоруссии раздувает украинское руководство. В этом году Владимир Зеленский в очередной раз заявил о якобы возможной угрозе со стороны Белоруссии.Местные этим заявлениям уже не верят. Ещё год тому назад, когда украинское руководство уже делало подобные заявления, в комментарии радиостанции RFI руководитель рекламного отдела портала shatsk.com Николай Каминский заявлял: местные в это не верят."Чем это может напугать людей. Очень тяжело. Хотят отдохнуть, хотят зарядиться, набраться энергии, бегут из городов, где постоянные тревоги. У нас тут намного тише. Волынская область – фактически раз в неделю может быть какая-то воздушная тревога, и то – краткосрочная. Поэтому тихо, спокойно. Хорошая природа. Наступлением из Белоруссии периодически пугают. Но если сравнивать даже с первым годом [СВО], это вообще уже не пугает. Поэтому не боятся, развивают, вкладывают, инвестируют и ждут туристов. Прошлый год показал, что всё может быть очень хорошо", – указывал в 2025 году Каминский.По его словам, отдых на озёрах стал для многих украинцев спасением, и туристы всё дольше здесь задерживаются."Сейчас приезжают люди на период подольше. Во-первых, море отпало. Много из тех, кто ездил за границу, не имеет такой возможности. <…> Люди хотят отдохнуть у воды, а единственный оставшийся вариант – Одесса. Там не такая спокойная ситуация, мне кажется, как на Волыни. <…> А у нас тут настолько всё, скажем так, чисто, натурально. Очень хорошая природа, очень чистая вода постоянно", – подчёркивал волынянин.Правда, есть и то, а точнее – те, кто может помешать отдыхающим.Свиньи и военкомыВ начале августа 2025 года украинская "Телевизионная Служба Новостей" (ТСН) выпустила сюжет, посвящённый тому, кто проверяет отдыхающих на Шацких озёрах. Он был озаглавлен "Отдых, где чуть ли не больше всего проверок ТЦК!"Как рассказали журналистка Екатерина Курбанова и её коллега Павел Лисивненко, на въезде в Шацк установлены блокпосты, где сотрудники военкоматов проверяют тех, кто пытается добраться до Свитязя. Отдыхающих сверяют с реестром военнообязанных.В общем, добраться до вожделенного отдыха многим украинцам будет непросто. А с учётом ужесточения мобилизации уже в этом году военкомы вполне могут появиться и на пляжах.Но есть и другая проблема – свинская.В начале мая волынская экоактивистка Елена Михалевич заявила: экосистема Шацкого национального природного парка "может оказаться перед угрозой масштабного экоцида". Она сообщила, что в селе Вужиск Ковельского района, расположенном всего в 70 км от Свитязя, готовят проект строительства промышленного свинокомплекса на 7 тыс. голов свиноматок с приплодом.По словам активистки, реализация этого объекта в условиях специфического волынского ландшафта может стать "экологической миной" замедленного действия для всего региона."Здание свинокомплексов для Волыни с её специфическим ландшафтом – это не просто дискомфорт, это экологическая мина замедленного действия. Наш край – это край озёр, болот и высоких грунтовых вод. Это не степь, где все высыхает, у нас вода – везде, и она очень уязвима", – указала экоактивистка.По её словам, хотя расстояние в 70 км может казаться значительным, гидрологическая система Волыни является единым целым. Так, Волынь имеет разветвленную сеть подземных горизонтов. Загрязнение, которое попадет в почву в Вужиске, через систему соединенных вод может добраться до Шацких озер.Кроме того, местные грунты состоят преимущественно из песка и торфа, которые являются плохими фильтрами. Отходы фермы, в частности, жидкий навоз, могут мгновенно проникать сквозь песок к первому водоносному горизонту.Вода в окружающих болотах постоянно циркулирует через торфяники. Попадание отходов приведет к гниению экосистемы и выделению сероводорода вместо чистого воздуха.Навоз же богат азотом и фосфором, которые провоцируют бурное цветение сине-зеленых водорослей. Это приводит к гибели рыбы и превращению чистых озер в непригодные для жизни водоемы.Также комплекс будет потреблять тысячи кубометров воды ежедневно, что на фоне всеобщего обмеления озер может катастрофически снизить уровень грунтовых вод.Михалевич указала и на существенные пробелы в документации, указав на отсутствие расчётов: в отчёте описано строительство 24 помещений, но не указан общий объем выкачивания воды.Кроме того, она обратила внимание на сомнительную фильтрацию: в проекте нет чётких обязательств по установке биофильтров на вытяжках. Документ лишь "рекомендует" оборудование контроля газа, хотя инвестор подтверждает вероятность появления неприятных запахов и ухудшения качества воздуха."Здание свинокомплексов для Волыни с её специфическим ландшафтом – это не просто дискомфорт, это экологическая мина замедленного действия. Наш край – это край озер, болот и высоких грунтовых вод. Это не степь, где все высыхает, у нас вода – везде, и она очень уязвима. Свинокомплекс в таком месте – это отравление всего бассейна рек и озер на 50 лет вперёд", – подчеркнула экоактивистка.К её озабоченности присоединился депутат Забродовского сельского совета Василий Палий. Он собрал подписи против строительства свинокомплекса и призвал созвать внеочередное заседание сессии, где рассмотреть вопрос строительства комплекса. Также в соцсетях депутат заявил о давлении на него в качестве депутата.В общем, даже такая жемчужина, как Шацкие озёра, может оказаться под ударом, а украинцы – лишиться ещё одного из излюбленных мест отдыха.Подробнее об одном из символов Волыни – в статье ""Аисты летят над нашей хатой": какую птицу можно назвать символом Украины".

волынь

украина

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, владимир зеленский, волынь, украина, белоруссия, вооруженные силы украины