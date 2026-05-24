В Европе ищут переговорщика для контактов с Россией — всплыло имя Стубба

Президент Финляндии Александр Стубб может сыграть заметную роль в возможных будущих переговорах Европы с Россией. Об этом 25 мая пишет финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников

2026-05-24T14:56

По данным публикации, в Европе якобы всё серьёзнее рассматривают перспективу начала политических переговоров высокого уровня с Россией по урегулированию конфликта на Украине. На этом фоне имя Стубба всё чаще появляется в неофициальных обсуждениях как одного из потенциальных представителей европейской стороны.При этом авторы материала подчёркивают, что речь пока идёт о ранней стадии подготовки, и никаких конкретных решений или форматов переговоров не утверждено.В дипломатических кругах, как отмечает Helsingin Sanomat, продолжается обсуждение возможных посредников и участников будущего диалога, однако официальные позиции стран ЕС по этому вопросу пока не сформированы. Подробнее о переговорах России и Европы в материале – Евросоюз хочет разговаривать с Россией только с позиции силы.

новости, россия, европа, финляндия, александр стубб, ес