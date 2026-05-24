В базу “Миротворца” внесли детских врачей из ДНР
2026-05-24T16:21
В базу “Миротворца” внесли детских врачей из ДНР

16:21 24.05.2026
 
Восемь детских врачей из Донецкой Народной Республики (ДНР) внесены в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом 25 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса
Согласно опубликованной информации, в список попали главный врач Республиканского специализированного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики ДНР Елена Овчинникова, а также врачи, работающие в системе медицинского обслуживания детского населения региона: Людмила Челпан, Антонина Бобровицкая, Людмила Прохорова, Александр Щербинин, Евгения Веселая, Артём Харагезов и Владимир Воропаев.
Отмечается, что данные были добавлены в базу 23 мая. В качестве оснований сайт указывает обвинения в поддержке России и "посягательстве на территориальную целостность Украины".
Ресурс "Миротворец" неоднократно становился объектом критики из-за публикации персональных данных различных лиц, включая журналистов, общественных деятелей и представителей культуры, а также за внесение в базу несовершеннолетних. Об этом – в материале На сайт "Миротворца" попал пятилетний ребенок.
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
