В базу “Миротворца” внесли детских врачей из ДНР

Восемь детских врачей из Донецкой Народной Республики (ДНР) внесены в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом 25 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса

2026-05-24T16:21

Согласно опубликованной информации, в список попали главный врач Республиканского специализированного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики ДНР Елена Овчинникова, а также врачи, работающие в системе медицинского обслуживания детского населения региона: Людмила Челпан, Антонина Бобровицкая, Людмила Прохорова, Александр Щербинин, Евгения Веселая, Артём Харагезов и Владимир Воропаев.Отмечается, что данные были добавлены в базу 23 мая. В качестве оснований сайт указывает обвинения в поддержке России и "посягательстве на территориальную целостность Украины".Ресурс "Миротворец" неоднократно становился объектом критики из-за публикации персональных данных различных лиц, включая журналистов, общественных деятелей и представителей культуры, а также за внесение в базу несовершеннолетних. Об этом – в материале На сайт "Миротворца" попал пятилетний ребенок.

