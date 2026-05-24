Цены на жилье взлетели до $70 тыс.: рынок недвижимости Украины "перегрелся"
В 2026 году рынок недвижимости Украины демонстрирует сильный роста цен: в ряде городов жилье подорожало на 20–37%, а стоимость однокомнатных квартир в отдельных регионах уже превышает 70 тысяч долларов. Об этом 25 мая сообщают профильные аналитические платформы рынка недвижимости
Наиболее резкий рост зафиксирован в сегменте однокомнатных квартир — самом востребованном у покупателей. Лидерами подорожания стали Тернополь (+37%), Одесса (+25%) и Ровно (+20%). Существенное увеличение цен также отмечается во Львове, Ивано-Франковске и Киеве, где спрос стабильно превышает предложение.По данным рынка, средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове уже превышает 71 тысячу долларов, в Киеве — около 70 тысяч, а в Ужгороде — порядка 67 тысяч. Эти города формируют верхний ценовой сегмент украинской недвижимости, особенно на фоне ограниченного предложения и высокой конкуренции среди покупателей.Эксперты связывают рост цен сразу с несколькими факторами: дефицитом жилья, удорожанием строительства, сокращением новых девелоперских проектов и активностью государственных ипотечных программ, включая "єОселя", которые дополнительно стимулируют спрос.При этом на рынке сохраняется региональная разница: наиболее доступные квартиры остаются в Днепропетровске — около 34 тысяч долларов за однокомнатное жилье. В Киеве стоимость существенно зависит от района: от примерно 45 тысяч долларов на окраинах до значительно более высоких цен в центральной части города. Ранее в новостях: украинцев предупредили о новом ценовом шоке
В 2026 году рынок недвижимости Украины демонстрирует сильный роста цен: в ряде городов жилье подорожало на 20–37%, а стоимость однокомнатных квартир в отдельных регионах уже превышает 70 тысяч долларов. Об этом 25 мая сообщают профильные аналитические платформы рынка недвижимости
Наиболее резкий рост зафиксирован в сегменте однокомнатных квартир — самом востребованном у покупателей. Лидерами подорожания стали Тернополь (+37%), Одесса (+25%) и Ровно (+20%). Существенное увеличение цен также отмечается во Львове, Ивано-Франковске и Киеве, где спрос стабильно превышает предложение.
По данным рынка, средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове уже превышает 71 тысячу долларов, в Киеве — около 70 тысяч, а в Ужгороде — порядка 67 тысяч. Эти города формируют верхний ценовой сегмент украинской недвижимости, особенно на фоне ограниченного предложения и высокой конкуренции среди покупателей.
Эксперты связывают рост цен сразу с несколькими факторами: дефицитом жилья, удорожанием строительства, сокращением новых девелоперских проектов и активностью государственных ипотечных программ, включая "єОселя", которые дополнительно стимулируют спрос.
При этом на рынке сохраняется региональная разница: наиболее доступные квартиры остаются в Днепропетровске — около 34 тысяч долларов за однокомнатное жилье. В Киеве стоимость существенно зависит от района: от примерно 45 тысяч долларов на окраинах до значительно более высоких цен в центральной части города.
