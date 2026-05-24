Каллас обвинила Россию в "ядерной эскалации"
Каллас обвинила Россию в “ядерной эскалации”
15:50 24.05.2026 (обновлено: 16:11 24.05.2026)
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас резко прокомментировала сообщения об ударе ВС РФ по территории Украины с применением ракеты "Орешник", заявив о рисках эскалации и пообещав усиление давления на Россию, об этом 25 мая она написала в социальной сети X
По словам Каллас, использование баллистических ракет средней дальности, которые якобы способны нести ядерные боеголовки, она назвала "политической тактикой запугивания" и "безрассудным риском ядерной эскалации".
Она также отметила, что на следующей неделе главы МИД стран Евросоюза обсудят возможные меры по усилению международного давления на Россию.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что российские силы якобы применили гиперзвуковую ракету "Орешник" для удара по городу Белая Церковь в Киевской области, пообещав, что атака не останется без последствий.
В свою очередь в Министерстве обороны России заявили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины с применением различных средств поражения, включая ракеты "Искандер", "Кинжал", "Циркон" и беспилотников. Ведомство подчеркнуло, что удары стали ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Подробнее – в материале ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву