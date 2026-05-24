"Европа воюет с нами, но мы не бьем по военным заводам": эксперт о стратегии России

Европейские страны активно участвуют в войне на Украине — поставляют оружие, технику, организуют логистику. Однако Россия ни разу не атаковала военные заводы и логистические коридоры НАТО за четыре года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-05-24T04:45

Журналист обратил внимание на то, что российские официальные лица неоднократно называли Европу участником конфликта, поскольку на европейской территории расположены производства дронов для ВСУ. Он спросил, значит ли это, что Россия все время указывает на истинную роль европейцев в этом конфликте. Эксперт ответил, что Россия пока только указывает на это, потому что это на сегодняшний день не привело к каким-то оргвыводам."Россия ни разу не применяла военные методы воздействия на те страны Европы, которые активно участвуют и в поставках оружия на Украину, и в логистике для Украины. Ни одной атаки со стороны России на логистические коридоры, которые поставляют и технику, и личный состав на Украину, не было за все четыре с лишним года конфликта", — пояснил Брутер.По мнению аналитика, Россия в последнее время все чаще говорит об участии стран Европы в войне. Но в плане принятия решений определенная черта пока не пройдена."В действительности разведданные, спутниковая связь, наемники (а на самом деле прикомандированные военные), технологии, организация логистики и инженерного обеспечения лежит на западных военных и специалистах. Это и является прямым участием в конфликте", — заявил собеседник Украина.ру.Брутер заключил, что Россия предпочитает не делать на этом упор, считая, что нельзя закрывать окно возможностей для нормализации отношений с Европой.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.Как удар по центрам принятия решений на Украине повлияет на ход боевых действий — в материале "Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на Украине" на сайте Украина.ру.

