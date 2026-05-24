Defence Express: Россия нарастила производство ракет "Орешник" для ударов по Украине
Россия может увеличить частоту ударов по украинской территории с применением баллистических ракет средней дальности "Орешник" на фоне роста их производства. К такому выводу пришли аналитики украинского издания Defence Express, об этом 25 мая сообщили авторы публикации
В материале отмечается, что временной промежуток между применением ракет заметно сократился.
По оценке Defence Express, такая динамика может свидетельствовать о наращивании производства "Орешник" в России. Авторы публикации предполагают, что российская промышленность могла увеличить темпы выпуска комплекса на фоне продолжающегося конфликта.
Издание также напоминает, что, согласно ранее опубликованным данным, на 2026 год Россия якобы планировала произвести шесть ракет "Орешник".
На этом фоне украинские военные эксперты все чаще говорят о растущей угрозе применения Россией высокоточного дальнобойного вооружения, способного поражать цели глубоко в тылу.
Подробнее о запасе российского арсенала в материале – украинские телеграм-каналы сообщают, что запасы ракет России не исчезают.
