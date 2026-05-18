"Трамп приехал в Пекин с протянутой рукой": политолог раскрыл, чего США хотят добиться от Китая

Трампу чрезвычайно важно, чтобы Китай оказал давление на Тегеран с целью скорейшего заключения мира и выхода США из тяжелой ситуации, в которой они оказались в Иране. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

2026-05-18T04:15

С 13 по 15 мая американский президент Дональд Трамп с командой Белого дома и американскими бизнесменами находился в Китае с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США в Пекин историческим, а сам Дональд Трамп охарактеризовал поездку как успешную и незабываемую.По мнению Бабаева, Дональд Трамп приехал в Пекин "с протянутой рукой". Ему чрезвычайно важно, чтобы Китай оказал давление на Тегеран с целью скорейшего заключения мира и выхода США "из кошмара, в котором они оказались в результате агрессии против Ирана", добавил он."Все комплименты, расточаемые Трампом в адрес Си Цзиньпина и китайского народа, были направлены именно на то, чтобы заполучить от Китая содействие урегулированию на Ближнем Востоке", — уверен эксперт.Кроме того, подчеркнул Бабаев, Трампу необходимо, чтобы Китай закупал американские товары, что способствовало бы исправлению дисбаланса в двусторонней торговле."Что за это попросил Си Цзиньпин, тоже понятно: руки прочь от Тайваня. Убеждён, что ранее согласованная сделка по продаже США мятежному острову вооружений на 10 миллиардов долларов теперь надолго похоронена", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев" на сайте Украина.ру.Также о результатах визита Трампа в Пекин — в материале Дениса Рудометова "Главная проблема Трампа. Роман Романов о том, возобновят ли США военную помощь Украине после выборов" на сайте Украина.ру.

