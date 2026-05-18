"Трамп приехал в Пекин с протянутой рукой": политолог раскрыл, чего США хотят добиться от Китая
2026-05-18T04:15
"Трамп приехал в Пекин с протянутой рукой": политолог раскрыл, чего США хотят добиться от Китая

04:15 18.05.2026
 
Трампу чрезвычайно важно, чтобы Китай оказал давление на Тегеран с целью скорейшего заключения мира и выхода США из тяжелой ситуации, в которой они оказались в Иране. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев
С 13 по 15 мая американский президент Дональд Трамп с командой Белого дома и американскими бизнесменами находился в Китае с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США в Пекин историческим, а сам Дональд Трамп охарактеризовал поездку как успешную и незабываемую.
По мнению Бабаева, Дональд Трамп приехал в Пекин "с протянутой рукой". Ему чрезвычайно важно, чтобы Китай оказал давление на Тегеран с целью скорейшего заключения мира и выхода США "из кошмара, в котором они оказались в результате агрессии против Ирана", добавил он.
"Все комплименты, расточаемые Трампом в адрес Си Цзиньпина и китайского народа, были направлены именно на то, чтобы заполучить от Китая содействие урегулированию на Ближнем Востоке", — уверен эксперт.
Кроме того, подчеркнул Бабаев, Трампу необходимо, чтобы Китай закупал американские товары, что способствовало бы исправлению дисбаланса в двусторонней торговле.
"Что за это попросил Си Цзиньпин, тоже понятно: руки прочь от Тайваня. Убеждён, что ранее согласованная сделка по продаже США мятежному острову вооружений на 10 миллиардов долларов теперь надолго похоронена", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев" на сайте Украина.ру.
Также о результатах визита Трампа в Пекин — в материале Дениса Рудометова "Главная проблема Трампа. Роман Романов о том, возобновят ли США военную помощь Украине после выборов" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
