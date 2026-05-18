"Истории до 24 февраля 2022 года у них не существует": постпред РФ рассказал о "слепоте" ОБСЕ
ОБСЕ отказывается рассматривать причины конфликта на "белой и пушистой" Украине, без чего серьёзный диалог по урегулированию на её площадке невозможен, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом в ночь на 18 мая сообщает РИА Новости
2026-05-18T03:14
2026-05-18T03:15
03:14 18.05.2026 (обновлено: 03:15 18.05.2026)
 
ОБСЕ отказывается рассматривать причины конфликта на "белой и пушистой" Украине, без чего серьёзный диалог по урегулированию на её площадке невозможен, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Об этом в ночь на 18 мая сообщает РИА Новости
"Все предложения, которые у них сейчас на площадке ОБСЕ звучат, сводятся к тому, что "мы поддерживаем Украину, все, что вы делаете, это неправильно". То есть у них набор аргументов не изменился, никаких свежих идей у них нет, как нет и никакого даже порыва в направлении того, что нужно каким-то образом подумать, как мы к этому пришли", — рассказал Полянский.
При этом в ОБСЕ не желают проанализировать причины украинского конфликта, навязывая перевёрнутую чёрно-белую трактовку.
"Истории до 24 февраля 2022 года у них не существует. Все, что было до этого, перевёрнуто. Вся история началась с того, что вдруг ни с того ни с сего агрессивная Россия напала на Украину, которая была такая белая и пушистая, стремилась в Европу и никаких нарушений нигде не допускала. Вот их упрощенная бело-черная трактовка истории, с чем мы, естественно, не соглашаемся. И пока это не будет каким-то образом решено, мне кажется, что никакого диалога на пространстве ОБСЕ серьезного не получится", — подчеркнул постпред России, отметив, что швейцарское председательство хотело бы сыграть роль в урегулировании на Украине.
"Они рассчитывали, как мне кажется, на то, что все-таки на каком-то этапе будет некое понимание того, как кризис украинский регулировать. И они туда встроятся... Но я им говорю, что без такого глубокого анализа причин, как мы пришли к нынешней ситуации, без какого-то диалога ничего не получится", — заключил Полянский.
Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на постсовете организации заявил, что запуск 11 мая Германией и Украиной совместного производства БПЛА означает прямое вовлечение Берлина в военное противостояние.
