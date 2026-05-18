Прагматизм вместо конфронтации: почему Сталин не стал мстить Пилсудскому
Почему СССР не ударил по ослабленной переворотом Польше? Иосиф Сталин помнил урок 1920 года, а Юзефа Пилсудского поддерживала Англия. О неожиданных соболезнованиях Москвы после смерти маршала и о том, как Радек предлагал отправить Тухачевского на похороны вспоминает в своей статье автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев
2026-05-18T04:45
04:45 18.05.2026 (обновлено: 10:25 18.05.2026)
Отвечая на вопрос, почему Иосиф Сталин не воспользовался переворотом в Польше для удара на Запад, Дмитриев пишет: "Он этого делать не собирался. Сказался урок 1920-ого года. Да и международная ситуация не благоприятствовала такой авантюре: маршала поддерживала Англия".
Характеризуя советско-польские отношения того периода, автор отмечает: связи Польши с СССР при двух Иосифах оставались стабильными и прагматичными. Убийство посла Войкова в Варшаве в 1927 году не привело к разрыву — Москва не стала делать политических выводов. А после смерти Пилсудского в 1935 году "СССР выразил соболезнования и разместил некрологи в печати".
Рассказывая о неожиданно тёплом некрологе, Дмитриев приводит слова заведующего бюро международной информации ЦК ВКП(б) Карла Радека. В "Известиях" он назвал Пилсудского "горячим польским патриотом, ненавидящим от всей души царизм" и предложил послать на похороны Михаила Тухачевского, обосновывая это тем, что "поляки – народ кичливо-рыцарский". "Не нужно", — написал Сталин на документе.
Развенчивая миф о трауре в СССР, Дмитриев подчёркивает: "Ничего подобного. Маршал умер 12 мая, а 14-ого в Москве запустили метро и страна радостно отмечала эту победу социалистического строительства" .
Констатируя судьбу режима санации, Дмитриев заключает: естественная смерть этого режима произошла через 4 года после смерти Пилсудского. В 1939 году нацистская Германия заняла основные территории Польши, а "СССР вернул себе Вильно, западно-белорусские территории и Галицию".
