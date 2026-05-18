Отрезаем Константиновку, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске — эксперт Самойлов

В Донбассе войска наступают на Славянск с юго-востока и северо-востока. Образовавшийся клин создает серьезную угрозу разрыва между Дружковкой и Константиновкой — до трассы осталось всего восемь километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-05-18T04:30

Говоря о ситуации в Донбассе, эксперт отметил успехи на Славянском направлении. "В Донбассе наши войска идут на Славянск с юго-востока со стороны Рай-Александровки и с северо-востока со стороны Старого Каравана", — заявил собеседник издания.По словам Самойлова, южнее образовался тактически важный участок. Южнее образовался клин в районе Веролюбовки и Белокузьминовки, который создает серьезную угрозу разрыва сообщения между Дружковкой и Константиновкой, добавил он. По информации эксперта, до трассы, которая соединяет эти города, от Веролюбовки, освобожденной на днях, всего лишь восемь километров. То есть контроль может быть установлен уже дронами, пояснил эксперт."Таким образом мы отрезаем Константиновку от Дружковки, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе" на сайте Украина.ру.

