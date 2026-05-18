Отрезаем Константиновку, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске — эксперт Самойлов - 18.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260518/otrezaem-konstantinovku-nastupaem-na-slavyansk-i-vedem-boi-v-svyatogorske--ekspert-samoylov--1079078170.html
Отрезаем Константиновку, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске — эксперт Самойлов
Отрезаем Константиновку, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске — эксперт Самойлов - 18.05.2026 Украина.ру
Отрезаем Константиновку, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске — эксперт Самойлов
В Донбассе войска наступают на Славянск с юго-востока и северо-востока. Образовавшийся клин создает серьезную угрозу разрыва между Дружковкой и Константиновкой — до трассы осталось всего восемь километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-05-18T04:30
2026-05-18T04:30
славянск
донбасс
константиновка
самойлов
украина.ру
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057949971_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bfc1882ad13ce7fc6b5ac5290345ec46.jpg
Говоря о ситуации в Донбассе, эксперт отметил успехи на Славянском направлении. "В Донбассе наши войска идут на Славянск с юго-востока со стороны Рай-Александровки и с северо-востока со стороны Старого Каравана", — заявил собеседник издания.По словам Самойлова, южнее образовался тактически важный участок. Южнее образовался клин в районе Веролюбовки и Белокузьминовки, который создает серьезную угрозу разрыва сообщения между Дружковкой и Константиновкой, добавил он. По информации эксперта, до трассы, которая соединяет эти города, от Веролюбовки, освобожденной на днях, всего лишь восемь километров. То есть контроль может быть установлен уже дронами, пояснил эксперт."Таким образом мы отрезаем Константиновку от Дружковки, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе" на сайте Украина.ру.
славянск
донбасс
константиновка
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057949971_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d1a49f19e53ec551d9a3acef495680bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
славянск, донбасс, константиновка, самойлов, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, славянско-краматорская агломерация
Славянск, Донбасс, Константиновка, Самойлов, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, Славянско-Краматорская агломерация

Отрезаем Константиновку, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске — эксперт Самойлов

04:30 18.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Донбассе войска наступают на Славянск с юго-востока и северо-востока. Образовавшийся клин создает серьезную угрозу разрыва между Дружковкой и Константиновкой — до трассы осталось всего восемь километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Говоря о ситуации в Донбассе, эксперт отметил успехи на Славянском направлении. "В Донбассе наши войска идут на Славянск с юго-востока со стороны Рай-Александровки и с северо-востока со стороны Старого Каравана", — заявил собеседник издания.
По словам Самойлова, южнее образовался тактически важный участок. Южнее образовался клин в районе Веролюбовки и Белокузьминовки, который создает серьезную угрозу разрыва сообщения между Дружковкой и Константиновкой, добавил он.
По информации эксперта, до трассы, которая соединяет эти города, от Веролюбовки, освобожденной на днях, всего лишь восемь километров. То есть контроль может быть установлен уже дронами, пояснил эксперт.
"Таким образом мы отрезаем Константиновку от Дружковки, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывные "Шаман" и "Молчун": "Баба-Яга" загорелась, но все равно продолжала висеть в воздухе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СлавянскДонбассКонстантиновкаСамойловУкраина.руСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОУкраина.ру Дзендзен СВОСпецоперациянаступление ВС РФнаступление РоссииСлавянско-Краматорская агломерация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:09Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку
16:07В Таганроге работает ПВО
16:00На Добропольском направлении ВС РФ продвинулись восточнее Кучерова Яра, сообщает "DivGen"
16:0090 лет Антифашистскому конгрессу деятелей культуры Западной Украины
15:51Бегство от мобилизации на Украине: более 32 тысяч мужчин незаконно пробрались в Румынию
15:51Объявлена угроза применения БПЛА по Таганрогу
15:50Нефтебаза в латвийском Резекне закрылась после падения на её территории украинских беспилотников, сообщают местные СМИ
15:42ВС РФ расширяют зону безопасности, ВСУ отходят и строят укрепления — Алехин о ситуации на севере
15:30ВС РФ поразили судно под флагом Панамы, направлявшееся к порту Ильичёвска Одесской области
15:25Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
15:16Лестница к ядерному эшафоту
15:05В Совфеде предупредили Европу о "тяжёлых последствиях" из-за поддержки Киева
14:57Россия не видит в Европе приличных переговорщиков
14:55Лавров рассказал, кто препятствует урегулированию на Украине
14:52Телохранители, которые встречали Ермака из СИЗО работают в СБУ
14:50Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым
14:45"Давить на Зеленского будут через Ермака": Трамп хочет добиться перемирия этим летом — эксперт
14:33Ударами по Энергодару Киев раскачивает ситуацию до катастрофического порога - гендиректор "Росатома"
14:04А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд
14:00Белоруссия тренирует ядерный удар, Украина крадет детей на продажу. Хроника событий на 14.00 18 мая
Лента новостейМолния