На востоке Литвы обнаружили обломки очередного беспилотника

На востоке Литвы местные жители обнаружили обломки БПЛА, предположительно украинского. Об этом со ссылкой на руководителя Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса 17 мая сообщил портал LRT
На востоке Литвы местные жители обнаружили обломки БПЛА, предположительно украинского. Об этом со ссылкой на руководителя Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса 17 мая сообщил портал LRT
"По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги... это, скорее всего, украинский беспилотник", — цитирует ресурс заявление Виткаускаса.
По его словам, БПЛА разбился, но следов взрыва нет и невозможно определить, нёс ли дрон заряд.
О падении в деревне Самане Утенского района беспилотника, который не был зафиксирован радарами, сообщили местные жители. В настоящее время на месте происшествия работают полиция и экстренные службы, специалисты уточняют маршрут его полёта. О возможных пострадавших и разрушениях информации не поступало.
О проникновении в воздушное пространство соседней Латвии неизвестного беспилотника власти прибалтийской республики сообщали утром 17 мая.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал сбивать все БПЛА, нарушающие воздушное пространство страны.
