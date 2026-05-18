Цена нефти марки Brent после открытия торгов выросла почти до 111 долларов за баррель - 18.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260518/tsena-nefti-marki-brent-posle-otkrytiya-torgov-vyrosla-pochti-do-111-dollarov-za-barrel-1079087374.html
Цена нефти марки Brent после открытия торгов выросла почти до 111 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent после открытия торгов выросла почти до 111 долларов за баррель - 18.05.2026 Украина.ру
Цена нефти марки Brent после открытия торгов выросла почти до 111 долларов за баррель
Мировые цены на нефть марки Brent вскоре после открытия торгов выросли на 1,24%, до 110,62 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки в ночь на 18 мая сообщает РИА Новости
2026-05-18T03:38
2026-05-18T03:38
украина.ру
новости
нефть
цены на нефть
цена на нефть
brent
иран
сша
израиль
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/09/1062398073_0:65:3079:1797_1920x0_80_0_0_a1b5d1b195c6fa80b8d8c3b182253ead.jpg
"По состоянию на 01:23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,24 процента относительно предыдущего закрытия — до 110,62 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI по состоянию на 01:33 мск — росла на 1,46 процента, до 102,49 доллара", — говорится в сообщении агентства.Цены на энергоносители начали стремительный рост после того, как в конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары стороны привели к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из арабских стран.СМИ отмечают, что наступающее лето и рост спроса на кондиционирование и туристические поездки означает вступление мирового энергетического кризиса из-за конфликта вокруг Ирана в новую фазу. Ряд экспертов изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent может достигнуть 180 долларов за баррель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/09/1062398073_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ab393a1555b4d1b13260bbfd8305e769.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, нефть, цены на нефть, цена на нефть, brent, иран, сша, израиль, ближний восток, эскалация, военная эскалация, энергетический кризис, война в иране
Украина.ру, Новости, нефть, цены на нефть, цена на нефть, Brent, Иран, США, Израиль, Ближний Восток, эскалация, военная эскалация, энергетический кризис, война в Иране

Цена нефти марки Brent после открытия торгов выросла почти до 111 долларов за баррель

03:38 18.05.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мировые цены на нефть марки Brent вскоре после открытия торгов выросли на 1,24%, до 110,62 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки в ночь на 18 мая сообщает РИА Новости
"По состоянию на 01:23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,24 процента относительно предыдущего закрытия — до 110,62 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI по состоянию на 01:33 мск — росла на 1,46 процента, до 102,49 доллара", — говорится в сообщении агентства.
Цены на энергоносители начали стремительный рост после того, как в конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары стороны привели к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из арабских стран.
СМИ отмечают, что наступающее лето и рост спроса на кондиционирование и туристические поездки означает вступление мирового энергетического кризиса из-за конфликта вокруг Ирана в новую фазу. Ряд экспертов изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent может достигнуть 180 долларов за баррель.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостинефтьцены на нефтьцена на нефтьBrentИранСШАИзраильБлижний Востокэскалациявоенная эскалацияэнергетический кризисвойна в Иране
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:19Феминизм с уголовно-нацистским душком. На Зеленского давят первой женой на нарах
16:09Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку
16:07В Таганроге работает ПВО
16:00На Добропольском направлении ВС РФ продвинулись восточнее Кучерова Яра, сообщает "DivGen"
16:0090 лет Антифашистскому конгрессу деятелей культуры Западной Украины
15:51Бегство от мобилизации на Украине: более 32 тысяч мужчин незаконно пробрались в Румынию
15:51Объявлена угроза применения БПЛА по Таганрогу
15:50Нефтебаза в латвийском Резекне закрылась после падения на её территории украинских беспилотников, сообщают местные СМИ
15:42ВС РФ расширяют зону безопасности, ВСУ отходят и строят укрепления — Алехин о ситуации на севере
15:30ВС РФ поразили судно под флагом Панамы, направлявшееся к порту Ильичёвска Одесской области
15:25Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
15:16Лестница к ядерному эшафоту
15:05В Совфеде предупредили Европу о "тяжёлых последствиях" из-за поддержки Киева
14:57Россия не видит в Европе приличных переговорщиков
14:55Лавров рассказал, кто препятствует урегулированию на Украине
14:52Телохранители, которые встречали Ермака из СИЗО работают в СБУ
14:50Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым
14:45"Давить на Зеленского будут через Ермака": Трамп хочет добиться перемирия этим летом — эксперт
14:33Ударами по Энергодару Киев раскачивает ситуацию до катастрофического порога - гендиректор "Росатома"
14:04А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд
Лента новостейМолния