Цена нефти марки Brent после открытия торгов выросла почти до 111 долларов за баррель
Мировые цены на нефть марки Brent вскоре после открытия торгов выросли на 1,24%, до 110,62 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки в ночь на 18 мая сообщает РИА Новости
2026-05-18T03:38
"По состоянию на 01:23 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,24 процента относительно предыдущего закрытия — до 110,62 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI по состоянию на 01:33 мск — росла на 1,46 процента, до 102,49 доллара", — говорится в сообщении агентства.Цены на энергоносители начали стремительный рост после того, как в конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары стороны привели к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из арабских стран.СМИ отмечают, что наступающее лето и рост спроса на кондиционирование и туристические поездки означает вступление мирового энергетического кризиса из-за конфликта вокруг Ирана в новую фазу. Ряд экспертов изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent может достигнуть 180 долларов за баррель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
