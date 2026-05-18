"Давить на Россию бессмысленно": в каком ракурсе Си и Трамп могли обсуждать тему Украины

Давить на Россию через Пекин для Дональда Трампа бессмысленно, потому что сам Китай не может оказать давления на Россию. Поэтому тема Украины обсуждалась исключительно в контексте давления Трампа на Киев. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

2026-05-18T04:00

С 13 по 15 мая американский президент Дональд Трамп с командой Белого дома и американскими бизнесменами находился в Китае с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США в Пекин историческим, а сам Дональд Трамп назвал поездку успешной и незабываемой.Журналист спросил, в каком ракурсе в беседе двух лидеров могла обсуждаться тема Украины и России. Перед их встречей многие СМИ и эксперты говорили о том, что США будут давить на Китай в вопросе влияния на Россию по украинскому кризису.По словам эксперта, давить на Россию через Пекин для Дональда Трампа бессмысленно, потому что сам Китай не может никак оказать давления на Россию. В этом смысле, уверен эксперт, тема Украины обсуждалась исключительно в контексте давления Трампа на Киев.Если США прекратят поставки вооружений и разведывательной информации Киеву, конфликт можно будет завершить в течение месяца. Возможно, именно об этом и шёл разговор, предположил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев" на сайте Украина.ру.Также о результатах визита Трампа в Пекин — в материале Дениса Рудометова "Главная проблема Трампа. Роман Романов о том, возобновят ли США военную помощь Украине после выборов" на сайте Украина.ру.

