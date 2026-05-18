"Давить на Россию бессмысленно": в каком ракурсе Си и Трамп могли обсуждать тему Украины - 18.05.2026 Украина.ру
"Давить на Россию бессмысленно": в каком ракурсе Си и Трамп могли обсуждать тему Украины
Давить на Россию через Пекин для Дональда Трампа бессмысленно, потому что сам Китай не может оказать давления на Россию. Поэтому тема Украины обсуждалась исключительно в контексте давления Трампа на Киев. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев
"Давить на Россию бессмысленно": в каком ракурсе Си и Трамп могли обсуждать тему Украины

04:00 18.05.2026
 
С 13 по 15 мая американский президент Дональд Трамп с командой Белого дома и американскими бизнесменами находился в Китае с государственным визитом. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США в Пекин историческим, а сам Дональд Трамп назвал поездку успешной и незабываемой.
Журналист спросил, в каком ракурсе в беседе двух лидеров могла обсуждаться тема Украины и России. Перед их встречей многие СМИ и эксперты говорили о том, что США будут давить на Китай в вопросе влияния на Россию по украинскому кризису.
По словам эксперта, давить на Россию через Пекин для Дональда Трампа бессмысленно, потому что сам Китай не может никак оказать давления на Россию. В этом смысле, уверен эксперт, тема Украины обсуждалась исключительно в контексте давления Трампа на Киев.
"Полагаю, что сегодня и в Пекине, и в Вашингтоне, и в Москве одинаково хотят завершить украинский конфликт, однако все понимают, что мяч находится исключительно на стороне США", — подчеркнул Бабаков.
Если США прекратят поставки вооружений и разведывательной информации Киеву, конфликт можно будет завершить в течение месяца. Возможно, именно об этом и шёл разговор, предположил собеседник Украина.ру.
