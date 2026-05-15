"Не пальчиком поманить, а извиниться": Маркосян о непростых шагах для Берлина

Герхард Шредер — авторитетный политик, но сейчас за ним нет силы политических решений. Для восстановления отношений с Россией Германии потребуется не просто одобрение его кандидатуры, а извинения и признание ошибок. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-05-15T18:02

Журналист спросил эксперта, может ли выдвижение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика стать первым шагом к восстановлению отношений между Россией и Германией. Маркосян ответила, что этого недостаточно. По словам публициста, Берлину придется пойти на серьезные шаги. "Чтобы Германии восстановить отношения с Россией придется не пальчиком поманить, а извиниться, исправить ошибки и признать свою ответственность за произошедшее. Вот это может стать первым шагом", — пояснила эксперт.Она также подчеркнула, что путь к восстановлению отношений будет трудным. "И народам Европы нужно разъяснять именно это — что путь к России простым не будет, и она уже не захочет забыть, простить и оценить эту историю деньгами будущих выгодных сделок", — резюмировала Елена Маркосян.Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.В США и в Европе стало развиваться направление, связанное с давлением на Зеленского в части прекращения военных действий и поиску компромисса с Россией. Об этом — в интервью Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой.

