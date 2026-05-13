Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/peregovory-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-budut-slozhnymi-vazhnye-zayavleniya-kremlya-1078905387.html
Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля
Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля - 13.05.2026 Украина.ру
Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля
Переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-13T14:17
2026-05-13T14:21
новости
россия
кремль
украина
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами", - добавил он. Важные заявления официального представителя Кремля:🟦 РФ уведомляет о таких пусках, как пуск "Сармата", работает специальная система уведомлений в соответствии с международной практикой.🟦 Россия в постоянном контакте с американцами по украинскому урегулированию, через США ведется обмен информацией с Украиной.🟦 У РФ и США могло быть много взаимовыгодных проектов, полезных компаниям обеих стран.🟦 Президент Владимир Путин сегодня встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф.🟦 Путин сегодня вручит орден "За доблестный труд" коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную технику.О других событиях - в материале Путина убедили в способности занять весь Донбасс к осени — Financial Times на сайте Украина.ру.
россия
кремль
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кремль, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Россия, Кремль, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина.ру

Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля

14:17 13.05.2026 (обновлено: 14:21 13.05.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
"Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами", - добавил он.
Важные заявления официального представителя Кремля:
🟦 РФ уведомляет о таких пусках, как пуск "Сармата", работает специальная система уведомлений в соответствии с международной практикой.
🟦 Россия в постоянном контакте с американцами по украинскому урегулированию, через США ведется обмен информацией с Украиной.
🟦 У РФ и США могло быть много взаимовыгодных проектов, полезных компаниям обеих стран.
🟦 Президент Владимир Путин сегодня встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф.
🟦 Путин сегодня вручит орден "За доблестный труд" коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную технику.
О других событиях - в материале Путина убедили в способности занять весь Донбасс к осени — Financial Times на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКремльУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке
15:08ПВО РФ сбила 53 БПЛА ВСУ, "Герани" атаковали Западную Украину. Новости СВО
15:00Стрельба в столице Украины: киевлянин выпустил в мужчину 9 пуль и сбежал
14:59Ермак с гадалкой оценивал НАБУ и САП
14:53Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ
14:36Зеленского с женой забыли встретить в Бухаресте
14:32Запорожское направление: потери ВСУ растут
14:28ВС РФ в Харьковской области ведут активные наступательные действия
14:22Россия изменила тактику ударов по Украине, жалуется противник
14:19Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит
14:17Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля
14:15США намерены купить "Северные потоки" задёшево. Чем рискует Россия
14:13"Пытаются запретить наш газ и нашу нефть". Лавров раскрыл правду о планах Трампа
14:11"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС
14:07Мендель разоблачает Зеленского. Почему бывшего пресс-сека "выскочили из табакерки" только сейчас
14:00Украинцы собрались из ЕС в Россию, Медведев поздравил Запад с "Сарматом". Хроника событий на 14.00 13 мая
13:52Путина убедили в способности занять весь Донбасс к осени — Financial Times
13:46Канал сбыта оружия ликвидирован на Западной Украине
13:36ГУР пугает украинцев длительным комбинированным ударом со стороны ВС РФ. Новости СВО
13:35Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
Лента новостейМолния