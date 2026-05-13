Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля
Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля - 13.05.2026 Украина.ру
Переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля
14:17 13.05.2026 (обновлено: 14:21 13.05.2026)
Переговоры по украинскому урегулированию неизбежно будут очень сложными, со множеством важных деталей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
"Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами", - добавил он.
Важные заявления официального представителя Кремля:
🟦 РФ уведомляет о таких пусках, как пуск "Сармата", работает специальная система уведомлений в соответствии с международной практикой.
🟦 Россия в постоянном контакте с американцами по украинскому урегулированию, через США ведется обмен информацией с Украиной.
🟦 У РФ и США могло быть много взаимовыгодных проектов, полезных компаниям обеих стран.
🟦 Президент Владимир Путин сегодня встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф.
🟦 Путин сегодня вручит орден "За доблестный труд" коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную технику.