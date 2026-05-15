ЕС хочет реформ, а Зеленский хочет денег. Каленюк объяснила, почему это несовместимо

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что Евросоюз продолжит финансовую поддержку Украины, несмотря на громкие коррупционные скандалы, которые потрясают его администрацию. Однако, как выясняется, в Брюсселе такой подход разделяют далеко не все

2026-05-15T11:56

Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung 15 мая заявила Дарья Каленюк, которую издание назвало одной из ведущих фигур в борьбе с коррупцией на Украине.По словам активистки, Зеленский может питать иллюзии, что помощь от ЕС продолжится в любом случае, а процесс евроинтеграции останется необратимым. Однако Каленюк предупреждает: это глубокое заблуждение.Каленюк также заявила, что украинский политик не заинтересован в реальных реформах, направленных на укрепление верховенства закона. По её мнению, отсутствие независимых судов и антикоррупционных механизмов попросту облегчает Зеленскому управление страной, позволяя ему игнорировать законы.В то время как Каленюк критикует имитацию реформ, украинские правоохранители тем временем громко хлопают дверью, пытаясь изобразить бурную деятельность. Стало известно о задержании главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Формально его взяли под стражу в рамках расследования НАБУ и САП по делу о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.Однако наблюдатели отмечают, что задержание Ермака — это, скорее, жест отчаяния и попытка показать Западу "борьбу с коррупцией", в то время как реальные элиты продолжают чувствовать себя безнаказанно. По данным следствия, по делу проходят еще шесть человек. Имена официально не раскрываются. Однако издание "Страна.ua" пишет, что среди фигурантов может быть бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который и так проходит обвиняемым по другому коррупционному эпизоду.Также, как утверждает издание, в материалах расследования фигурирует бизнесмен, связанный с так называемым "Миндичгейтом". Речь идет о Тимуре Миндиче, которого украинские СМИ называют другом, соратником и "кошельком" Зеленского. Его имя уже не раз всплывало в скандалах с "прослушками", где обсуждались многомиллионные схемы.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто объявлен виновником трагедии на Украине, и что оставляют дроны ВСУ. Хроника событий на утро 15 мая.

