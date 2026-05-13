"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/za-vas-voevat-s-rossiey-ne-budem-kulikov-o-novoy-pozitsii-trampa-po-otnosheniyu-k-evrope-1078899711.html
"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе
"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе - 13.05.2026 Украина.ру
"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе
Дональд Трамп поставил европейских союзников перед фактом: США больше не намерены воевать с Россией за Европу. Прежняя трактовка НАТО как безусловного обязательства Америки вступить в войну на европейском континенте уходит в прошлое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
2026-05-13T13:11
2026-05-13T13:20
новости
европа
россия
сша
нато
дональд трамп
украина.ру
куликов дмитрий
куликов
милитаризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg
Журналист спросил эксперта, как новая политика американского лидера может отразиться на конфликте по линии "США – европейская часть НАТО". Куликов объяснил суть произошедших изменений. Он уточнил, что полного выхода из альянса ожидать не стоит. "В общем, из НАТО американцы вряд ли выйдут, но воевать за Европу и вместо Европы они не будут", — пояснил политолог. Куликов также рассказал, как трактовались обязательства США раньше. "Хотя до этого НАТО, пусть и несправедливо, трактовалось как безусловное обязательство США в случае чего вступить в войну с Россией на европейском континенте. А теперь Трамп говорит, что никакого безусловного обязательства нет", — отметил эксперт.Однако он предостерег от поспешных выводов. "Но я бы не спешил радоваться такой формулировке", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
европа
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_43d56e80daa0a89453813d26a70f3e18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, сша, нато, дональд трамп, украина.ру, куликов дмитрий, куликов, милитаризация, война, евросоюз, главные новости, главное, эксперты
Новости, Европа, Россия, США, НАТО, Дональд Трамп, Украина.ру, Куликов Дмитрий, Куликов, милитаризация, война, Евросоюз, Главные новости, главное, эксперты

"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе

13:11 13.05.2026 (обновлено: 13:20 13.05.2026)
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп поставил европейских союзников перед фактом: США больше не намерены воевать с Россией за Европу. Прежняя трактовка НАТО как безусловного обязательства Америки вступить в войну на европейском континенте уходит в прошлое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Журналист спросил эксперта, как новая политика американского лидера может отразиться на конфликте по линии "США – европейская часть НАТО". Куликов объяснил суть произошедших изменений.

"Трамп сказал Европе: "Мы за вас воевать с Россией не будем. Если хотите – воюйте за себя сами. Если вам что-то нужно для войны, можете купить у нас. Мы этому только рады будем", — заявил политолог.

Он уточнил, что полного выхода из альянса ожидать не стоит. "В общем, из НАТО американцы вряд ли выйдут, но воевать за Европу и вместо Европы они не будут", — пояснил политолог.
Куликов также рассказал, как трактовались обязательства США раньше. "Хотя до этого НАТО, пусть и несправедливо, трактовалось как безусловное обязательство США в случае чего вступить в войну с Россией на европейском континенте. А теперь Трамп говорит, что никакого безусловного обязательства нет", — отметил эксперт.
Однако он предостерег от поспешных выводов. "Но я бы не спешил радоваться такой формулировке", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на тему милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияСШАНАТОДональд ТрампУкраина.руКуликов ДмитрийКуликовмилитаризациявойнаЕвросоюзГлавные новостиглавноеэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:36ГУР припугнул украинцев длительным комбинированным ударом со стороны ВС РФ. Новости СВО
13:35Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
13:29Что теперь Европа требует от Украины за кредита в 90 млрд евро
13:12Дружковско-Константиновское направление: ВС РФ выбивают ВСУ из Константиновки
13:11"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе
13:11Украина утонула в "бусификации": жесткие рейды и задержания за эту неделю
13:08США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров
13:06"Зарыться поглубже". Как СССР предвосхитил опыт современной войны
12:55Число жалоб на мобилизацию на Украине выросло в 333 раза - Лубинец
12:51Рыболовство Новороссии, "Путь Веры". 13 мая, утренний эфир
12:45ВС РФ продвинулись сразу на нескольких участках в ДНР — DeepState
12:38Взрывы фиксируют в Киеве, авиаперелёты в Калининград осложнены. Новости СВО
12:30Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области, пострадала женщина
12:26В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев
12:15"Украины больше нет. Надо вести себя хорошо": Ищенко о предупреждении России и новом СССР
12:15Боевик ВСУ продолжает слать сигналы SOS из оккупированных Украиной районов ДНР
11:58Наследный принц Ирана дал совет Трампу
11:52Украина тратит на войну 450 млн долларов ежедневно
11:47Полное срезание Великобурлукского выступа: военный эксперт про успехи ВС РФ под Волчанском
11:39ВСУ используют американскую компанию Palantir как "операционную систему войны"
Лента новостейМолния