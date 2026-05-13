"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе

Дональд Трамп поставил европейских союзников перед фактом: США больше не намерены воевать с Россией за Европу. Прежняя трактовка НАТО как безусловного обязательства Америки вступить в войну на европейском континенте уходит в прошлое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

2026-05-13T13:11

Журналист спросил эксперта, как новая политика американского лидера может отразиться на конфликте по линии "США – европейская часть НАТО". Куликов объяснил суть произошедших изменений. Он уточнил, что полного выхода из альянса ожидать не стоит. "В общем, из НАТО американцы вряд ли выйдут, но воевать за Европу и вместо Европы они не будут", — пояснил политолог. Куликов также рассказал, как трактовались обязательства США раньше. "Хотя до этого НАТО, пусть и несправедливо, трактовалось как безусловное обязательство США в случае чего вступить в войну с Россией на европейском континенте. А теперь Трамп говорит, что никакого безусловного обязательства нет", — отметил эксперт.Однако он предостерег от поспешных выводов. "Но я бы не спешил радоваться такой формулировке", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.

