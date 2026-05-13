Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
Европейские лидеры уже заявили в самых жестких формулировках, что ведут войну с Россией. Теперь, когда США убирают свой "зонтик", Европа ускоренными темпами вынуждена проводить милитаризацию и военную модернизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
2026-05-13T13:35
Эксперт объяснил, почему убирание американского "зонтика" на руку Вашингтону. "Дело в том, что Европа сейчас разогрета русофобией. Французы, немцы и британцы в самых жестких формулировках сказали, что ведут войну с Россией", — заявил Куликов.
Но если вы ведете войну, когда ваш ближайший союзник отваливается, это означает, что ускоренными темпами нужно проводить милитаризацию и военную модернизацию. А если такая задача возникает, то ее легко передать населению и политическим кругам, пояснил политолог.
Эксперт раскрыл механизм, который запустили США, сокращая свое военное присутствие в Европе.
"И чтобы Европа была готова к войне и как-то могла ее вести, оттуда нужно было убрать американский зонтик. Пока был американский зонтик, Европа могла этим активно не заниматься. А теперь она вынуждена этим заниматься. Получится у нее что-то или нет – не знаю. Но теперь создаются все условия для ускоренной милитаризации Европы", — рассказал Куликов.
Подводя итог по этой теме, политолог подчеркнул, что выбора у европейцев нет. "Повторюсь, дело не в том, что сказал [генсек НАТО Марк] Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться", — констатировал собеседник издания.