Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации

Европейские лидеры уже заявили в самых жестких формулировках, что ведут войну с Россией. Теперь, когда США убирают свой "зонтик", Европа ускоренными темпами вынуждена проводить милитаризацию и военную модернизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

2026-05-13T13:35

Эксперт объяснил, почему убирание американского "зонтика" на руку Вашингтону. "Дело в том, что Европа сейчас разогрета русофобией. Французы, немцы и британцы в самых жестких формулировках сказали, что ведут войну с Россией", — заявил Куликов. Но если вы ведете войну, когда ваш ближайший союзник отваливается, это означает, что ускоренными темпами нужно проводить милитаризацию и военную модернизацию. А если такая задача возникает, то ее легко передать населению и политическим кругам, пояснил политолог.Эксперт раскрыл механизм, который запустили США, сокращая свое военное присутствие в Европе. "И чтобы Европа была готова к войне и как-то могла ее вести, оттуда нужно было убрать американский зонтик. Пока был американский зонтик, Европа могла этим активно не заниматься. А теперь она вынуждена этим заниматься. Получится у нее что-то или нет – не знаю. Но теперь создаются все условия для ускоренной милитаризации Европы", — рассказал Куликов.Подводя итог по этой теме, политолог подчеркнул, что выбора у европейцев нет. "Повторюсь, дело не в том, что сказал [генсек НАТО Марк] Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему стремительной милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.

