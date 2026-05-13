Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/kulikov-pro-podgotovku-k-voyne-ssha-ubirayut-zontik-vynuzhdaya-evropu-k-militarizatsii-1078903334.html
Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации - 13.05.2026 Украина.ру
Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
Европейские лидеры уже заявили в самых жестких формулировках, что ведут войну с Россией. Теперь, когда США убирают свой "зонтик", Европа ускоренными темпами вынуждена проводить милитаризацию и военную модернизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
2026-05-13T13:35
2026-05-13T13:35
новости
европа
сша
россия
рютте
ростислав ищенко
украина.ру
ес
война
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/74/1018097452_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_7a0974e7a16d074641226994dade564a.jpg
Эксперт объяснил, почему убирание американского "зонтика" на руку Вашингтону. "Дело в том, что Европа сейчас разогрета русофобией. Французы, немцы и британцы в самых жестких формулировках сказали, что ведут войну с Россией", — заявил Куликов. Но если вы ведете войну, когда ваш ближайший союзник отваливается, это означает, что ускоренными темпами нужно проводить милитаризацию и военную модернизацию. А если такая задача возникает, то ее легко передать населению и политическим кругам, пояснил политолог.Эксперт раскрыл механизм, который запустили США, сокращая свое военное присутствие в Европе. "И чтобы Европа была готова к войне и как-то могла ее вести, оттуда нужно было убрать американский зонтик. Пока был американский зонтик, Европа могла этим активно не заниматься. А теперь она вынуждена этим заниматься. Получится у нее что-то или нет – не знаю. Но теперь создаются все условия для ускоренной милитаризации Европы", — рассказал Куликов.Подводя итог по этой теме, политолог подчеркнул, что выбора у европейцев нет. "Повторюсь, дело не в том, что сказал [генсек НАТО Марк] Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему стремительной милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
европа
сша
россия
франция
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/74/1018097452_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_7d1d6edfc0aeacc6cd90179129e97bf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, россия, рютте, ростислав ищенко, украина.ру, ес, война, война на украине, сво, прогнозы сво, милитаризация, будет ли война с нато, война с европой, франция, германия, военный эксперт, аналитики, аналитика, нато, чем закончится война на украине
Новости, Европа, США, Россия, Рютте, Ростислав Ищенко, Украина.ру, ЕС, война, война на Украине, СВО, прогнозы СВО, милитаризация, будет ли война с НАТО, война с Европой, Франция, Германия, военный эксперт, аналитики, Аналитика, НАТО, чем закончится война на Украине

Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации

13:35 13.05.2026
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости . Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейские лидеры уже заявили в самых жестких формулировках, что ведут войну с Россией. Теперь, когда США убирают свой "зонтик", Европа ускоренными темпами вынуждена проводить милитаризацию и военную модернизацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Эксперт объяснил, почему убирание американского "зонтика" на руку Вашингтону. "Дело в том, что Европа сейчас разогрета русофобией. Французы, немцы и британцы в самых жестких формулировках сказали, что ведут войну с Россией", — заявил Куликов.
Но если вы ведете войну, когда ваш ближайший союзник отваливается, это означает, что ускоренными темпами нужно проводить милитаризацию и военную модернизацию. А если такая задача возникает, то ее легко передать населению и политическим кругам, пояснил политолог.
Эксперт раскрыл механизм, который запустили США, сокращая свое военное присутствие в Европе.
"И чтобы Европа была готова к войне и как-то могла ее вести, оттуда нужно было убрать американский зонтик. Пока был американский зонтик, Европа могла этим активно не заниматься. А теперь она вынуждена этим заниматься. Получится у нее что-то или нет – не знаю. Но теперь создаются все условия для ускоренной милитаризации Европы", — рассказал Куликов.
Подводя итог по этой теме, политолог подчеркнул, что выбора у европейцев нет. "Повторюсь, дело не в том, что сказал [генсек НАТО Марк] Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на тему стремительной милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАРоссияРюттеРостислав ИщенкоУкраина.руЕСвойнавойна на УкраинеСВОпрогнозы СВОмилитаризациябудет ли война с НАТОвойна с ЕвропойФранцияГерманиявоенный экспертаналитикиАналитикаНАТОчем закончится война на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке
15:08ПВО РФ сбила 53 БПЛА ВСУ, "Герани" атаковали Западную Украину. Новости СВО
15:00Стрельба в столице Украины: киевлянин выпустил в мужчину 9 пуль и сбежал
14:59Ермак с гадалкой оценивал НАБУ и САП
14:53Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ
14:36Зеленского с женой забыли встретить в Бухаресте
14:32Запорожское направление: потери ВСУ растут
14:28ВС РФ в Харьковской области ведут активные наступательные действия
14:22Россия изменила тактику ударов по Украине, жалуется противник
14:19Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит
14:17Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля
14:15США намерены купить "Северные потоки" задёшево. Чем рискует Россия
14:13"Пытаются запретить наш газ и нашу нефть". Лавров раскрыл правду о планах Трампа
14:11"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС
14:07Мендель разоблачает Зеленского. Почему бывшего пресс-сека "выскочили из табакерки" только сейчас
14:00Украинцы собрались из ЕС в Россию, Медведев поздравил Запад с "Сарматом". Хроника событий на 14.00 13 мая
13:52Путина убедили в способности занять весь Донбасс к осени — Financial Times
13:46Канал сбыта оружия ликвидирован на Западной Украине
13:36ГУР пугает украинцев длительным комбинированным ударом со стороны ВС РФ. Новости СВО
13:35Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
Лента новостейМолния