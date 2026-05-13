"Зарыться поглубже". Как СССР предвосхитил опыт современной войны

Война в Иране еще не завершилась, но западные военные эксперты указывают на значимый фактор, позволивший иранцам выстоять в противостоянии с США – несмотря на огромное военное превосходство Запада и эффект внезапного нападения, в ходе которого погибли многие представители военно-политического руководства Исламской республики

2026-05-13T13:06

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе, Иран заблаговременно организовал строительство подземных укреплений, где были развернуты основные производственные мощности иранской ракетной программы. По словам одного из собеседников газеты, после двух месяцев непрерывных бомбардировок иранцы сохранили 75% мобильных пусковых установок и 70% запасов своих ракет – что дает им возможность наносить ответные удары по объектам противника. Потому что американские войска не сумели разрушить эти подземные бункеры, несмотря на применение самых мощных неядерных боеприпасов, которые имеются на сегодня в распоряжении Пентагона.Иранцы "зарылись в землю", и опыт ближневосточной войны, за результатами которой внимательно наблюдают во всем мире, указывает на то, что такая тактика является достаточно эффективной в условиях прямого военного противостоянии с США.Но, как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Строительство подобных укрепленных объектов было впервые в мире освоено в Советском Союзе, в период Великой Отечественной войны и противостояния с Вашингтоном. Причем, советские инженеры не просто реактивно отвечали на текущие военные вызовы. Они умели заглядывать далеко вперед, готовясь к будущим сражениям и предвосхищая много из того, что востребовано в современных конфликтах.В самом центре Самары, во дворе старого дома, где когда-то размещался обком партии, находится ничем не примечательная дверь, над которой висит табличка с лаконичной надписью: "Бункер Сталина". Сейчас здесь толпятся туристы, а восемьдесят лет назад дверь была наглухо заперта. Мимо нее ежедневно проходили по своим делам тысячи местных жителей, не подозревая, что внизу, под ногами, находится укрепленный командный пункт, оборудованный по последнему слову тогдашней техники.Решение о строительстве специального убежища в Куйбышеве – как называлась тогда Самара – было принято в октябре 1941-го, после того, как Государственный комитет обороны выпустил секретное постановление "Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в город Куйбышев" за подписью Иосифа Сталина. Это произошло в критический момент битвы за Москву, когда немецкие войска вышли к оборонным рубежам у Можайска. Планы эвакуации советского правительства остались на бумаге – руководство основных наркоматов продолжало работать в Москве. Но сталинский указ о строительстве бункера в Куйбышеве продолжал оставаться в силе. Даже после того, как Красная Армия сорвала планы блицкрига, отбросив нацистов от советской столицы.Город на Волге не случайно стал официальной "запасной столицей" Советского Союза. Куйбышев обладал развитой промышленностью и находился на перекрестке основных транспортных коммуникаций. Они соединяли между собой южные и северные области страны, богатое продовольственными ресурсами липецко-тамбовское Черноземье, а также Сибирь и Урал, где была развернута главная индустриальная база СССР."Из-за угрозы захвата Москвы русские переносят столицу в Куйбышев. Город находится в области с таким же названием. Она простирается по обеим сторонам восточной петли Волги в месте слияния с рекой Самара. Куйбышев – хороший речной порт. Железная дорога от Москвы здесь расходится в двух направлениях: одно, восточное, – на Томск и Транссибирскую магистраль, другое, южное, – на Ташкент. Речная и железнодорожная линии, пересекающиеся в Куйбышеве, делают его транзитным центром, что чрезвычайно положительно сказалось на процветании города в последние годы. Отрасли промышленного производства включают машиностроение, мельницы, пивоваренные заводы, фабрики, лесопилки", – писала в 1941 году все та же The Washington Post.Расположенный на восточном берегу реки город было удобно оборонять, опираясь на эту серьезную водную преграду. Куйбышев находился на приволжской возвышенности, в районе, где во время войны активно добывали высококачественную нефть и прочный строительный камень. А местные карстовые почвы считались особенно удобными для строительства крупных подземных сооружений."Бункер Сталина", предназначавшийся для работы Государственного комитет обороны, начали строить в феврале 1942 года и закончили в октябре того же года, сдав этот объект в рекордно короткие сроки – хотя его размеры впечатляют посетителей и сегодня.Две замаскированных шахты, оборудованные маршевыми лестницами и лифтами, ведут на средний технический этаж – в наши дни на нем действует музейная экспозиция "Куйбышев – вторая столица СССР". Под ним находится еще одна отвесная шахта, уходящая на самый низ, где расположен зал заседаний Ставки Верховного главнокомандования и так называемая комната отдыха. Она является точной копией кремлевского кабинета Сталина – с оригинальными дубовыми панелями, покрытым сукном столом и уютным диваном. В кабинете висят портреты Кутузова и Суворова, а общий зал украшают изображения Ленина, Энгельса и Маркса.Сам Сталин никогда не посещал Куйбышев во время войны, хотя самарцы горячо убеждают, что вождь якобы появился в нем инкогнито – ссылаясь на секретные поездки наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, визиты которого удалось подтвердить лишь совсем недавно, благодаря работе с архивными документами. Однако в городе бывали всесоюзный староста Михаил Калинин, маршал Климент Ворошилов, заместитель председателя Совнаркома Николай Вознесенский, председатель комитета продовольственно-вещевого снабжения Красной Армии Анастас Микоян, многие другие представители высшего советского руководства. И можно не сомневаться, что они заглядывали в уникальный подземный бункер.Общая глубина этого сооружения, вместе с нижними техническими этажами, составляет около сорока метров – что сопоставимо с уровнем двенадцатиэтажного дома. При этом, его строительство проводилось в режиме строжайшей секретности, которая кажется сегодня невероятной.Почти три тысячи метростроевцев из Москвы и Харькова, а также приехавшие с Донбасса шахтеры жили прямо на объекте и работали на нем круглосуточно. Согласно современным подсчетам, они вынули за восемь месяцев 25 тысяч кубометров грунта и уложили 5 тысяч кубометров бетонной смеси. Но эти высокоинтенсивные работы выполнялись совершенно незаметно для местного населения. Считается, что извлеченную землю вывозили через расположенную неподалеку речную пристань. И в результате самарцы узнали о существовании объекта только в 1991 году – когда этот бункер стал главным историческим памятником "запасной столицы" СССР, а либеральные журналисты напечатали сказочные истории о том, что его строителей якобы расстреляли по личному приказу вождя.В полностью герметичном бункере, оборудованном системами жизнеобеспечения, мощной вентиляцией и системой климатического контроля могли автономно жить и работать более ста человек, оставаясь неуязвимыми для любых внешних воздействий. Автономные дизельные генераторы обеспечивали помещения светом, а связь с внешним миром можно было поддерживать с помощью мощной радиостанции. Тем более, что в 1942 году из Куйбышева постоянно осуществлялось вещание эвакуированного из Москвы Совинформбюро.Самые мощные двухтонные бомбы, имевшиеся в арсеналах люфтваффе, не могли нанести такому сооружению практически никакого вреда. Потому что внутренние помещения были надежно защищены "слоеным пирогом" из железобетонных щитов, земли и песка, а шахтовые стволы перекрывались в случае угрозы стальными герметическими засовами.Всё говорит о том, что куйбышевский бункер строили на перспективу, с учетом применения новых типов оружия, включая ядерные боеприпасы – а, возможно, в расчете на вероятный конфликт с западными союзниками, которым обоснованно не доверяло советское руководство. Причем, пикантность ситуации заключалась в том, что во время строительства подземного командного пункта в Куйбышеве работали иностранные дипломатические представительства, эвакуированные в "запасную столицу" осенью сорок первого.Западные миссии находились совсем рядом с бункером, буквально на параллельной улице. На берегах Волги собрались американские, британские, китайские, японские дипломаты и военные атташе, а также посланники Ирана, Афганистана, Австралии, Турции, Канады, Кубы и Мексики.Находясь вдалеке от фронта, они вели в городе светскую жизнь, посещая балетные постановки эвакуированного из Москвы Большого театра и слушали симфонии Шостаковича. Японцы и американцы едва не подрались между собой в ресторане куйбышевского "Гранд-отеля" после сообщения о нападении на Перл-Харбор. Но ни те, ни другие не подозревали, что за углом идет строительство сверхсовременного подземного убежища, которое, по оценкам специалистов, могло бы защитить своих обитателей от атомного взрыва, сопоставимого по мощности с будущими взрывами в Хиросиме и Нагасаки.Создание куйбышевского бункера убедительно указывает на то, что советская военно-инженерная школа была тогда лучшей в мире. Разработавшие проект этого убежища специалисты – инженеры из Метростроя – не занимались копированием западных образцов, потому что на Западе не существовало в то время ничего подобного.Лондонский бункер Уинстона Черчилля представлял собой двухэтажный подвал, где сейчас тоже находится музей. Его посетители могут увидеть установленный у кровати премьер-министра Великобритании ночной горшок – потому что в этом подземном убежище не было даже примитивной канализации. А это значит, что оно было в принципе непригодно для использования в автономном режиме.Бункер президента США Франклина Рузвельта в Вашингтоне тоже был углублен в землю не более чем на два этажа и не смог бы выдержать серьезный массированный удар, если бы в небе над американской столицей оказались американские или японские самолеты. Даже знаменитый "фюрербункер" в Берлине, где бесславно закончил свои дни Адольф Гитлер, имел глубину шестнадцать метров. И его не уничтожили с воздуха только из-за мощного прикрытия немецкого ПВО.Инженер Юлиан Островский и архитектор Валериан Зеленин опирались при проектировке убежища на собственный советский опыт, накопленный во время строительства московского метрополитена. Причем, сейчас известно, что они взяли за основу проект открытой в 1938 году станции метро "Аэропорт", подвергнув его масштабной переработке.Создание укрепленного подземного комплекса в Куйбышеве задавало стандарты подобных сооружений, которые получили распространение после начала Холодной войны, во время глобальной ядерной гонки – когда мир начал спешно зарываться в землю перед угрозой применения атомного оружия.Наличие таких объектов было особенно важным на ранней стадии противостояния между Советским Союзом и США. Американцы имели тогда значительное преимущество в ядерных вооружениях, разрабатывая план превентивного удара по СССР – так называемую операцию "Дропшот". Бывшие союзники намеривались сбросить на советских людей 300 атомных бомб, уничтожив десятки городов от Киева до Свердловска. И не решились на это нападение отнюдь не из-за моральных переживаний.В Пентагоне осознавали, что советское руководство подготовилось к вероятной атаке, создав на территории сеть укрепленных подземных убежищ для защиты управленческой структуры и критически важных производственных мощностей – чтобы пережить агрессию и нанести ответный удар. Так, в том же Куйбышеве был построен огромный подземный "холодильник" для хранения продовольственных запасов первой необходимости, вместимость которого составляла около 17 тысяч тонн – примерно 200 железнодорожных вагонов. Но в девяностых годах его отдали в руки частников, которые делали в этом уникальном подземелье мороженное.Советская стратегическая оборона была активной и носила многосторонний характер. Военные конструкторы разрабатывали новаторские военные технологии, значение которых зачастую осознается лишь в наши дни. Об этом напоминает неожиданная судьба знакового памятника – Монумента Славы – который был построен в Куйбышеве 1968-1971 годах и с тех пор считается одним из главных символов города.Автором монумента является известный скульптор Павел Бондаренко. Памятник изображает рабочего, который держит над головой дельтовидные плоскости, символизирующие крылья выпущенных в Куйбышеве военных самолетов. Их тоже начали выпускать здесь во время войны, когда на Волгу перенесли производство эвакуированных с оккупированной части СССР заводов.Сейчас этот памятник получил на Западе неожиданную известность. Его называют "первым в мире памятником беспилотнику" – из-за внешнего сходства с типичным современным БПЛА. Иностранные журналисты открыли для себя тот факт, что беспилотные летательные аппараты проектировались в Советском Союзе еще в тридцатых годах – после того, как Особое Техническое Бюро при наркомате вооружений РККА получило заказ на разработку системы дистанционного управления для самолетов.Советские инженеры создали для этого систему телемеханического управления "Дедал", основанную на тональной модуляции – когда командные сигналы задавались акустическими сигналами, передаваемыми летящему аппарату на специально выделенной радиочастоте. А в конце пятидесятых в СССР построили Ту-121 – тяжелый беспилотный сверхзвуковой межконтинентальный аппарат, способный доставить через океан ядерные заряды.Тогда БПЛА проиграли конкуренцию баллистическим ракетам, и впоследствии их использовали в советской армии для разведки. Но сейчас, после массового распространения спутниковой интернет-связи, подобные технологии снова выходят на первый план. А стремительная эволюция боевых дронов, в свою очередь, актуализирует умение "зарываться поглубже в землю", которое продемонстрировали восемьдесят пять лет назад создатели "сталинского бункера" в запасной советской столице.В бункере размещена современная мозаика, посвященная Сталину и его времени

