В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО
Украинские дроны снова ударили по гражданской инфраструктуре в Энергодаре Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 13 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-13T11:00
"Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре - снова удар по заправке, АЗС горит", - написал в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.
Он попросил жителей не приближаться к заправкам.
🟥 Атака беспилотников отражена на Астраханский газоперерабатывающий завод, обломки вызвали возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
🟥 Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 19 населенным пунктам в 10 округах Белгородской области, пострадали четыре мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
🟥 Шестнадцатилетний подросток ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Кременная в ЛНР, отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
🟥 Порядка 30 российских дронов "Герань" летит на севере Украины. Большая часть из них держит курс на Киевскую область.
🟥 Количество дронов в небе над Украиной увеличилось до ста, информируют украинские мониторинговые паблики.
🟥 Огневая группа РХБЗ группировки войск "Север" при расширении буферной зоны безопасности успешно поражает все выявленные цели ВСУ на Сумском направлении.
🟥 Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" за один день уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт, а также более десяти единиц вражеской живой силы на Сумском направлении.
О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.