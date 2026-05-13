В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО

Украинские дроны снова ударили по гражданской инфраструктуре в Энергодаре Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 13 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-13T11:00

"Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре - снова удар по заправке, АЗС горит", - написал в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.Он попросил жителей не приближаться к заправкам.🟥 Атака беспилотников отражена на Астраханский газоперерабатывающий завод, обломки вызвали возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.🟥 Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 19 населенным пунктам в 10 округах Белгородской области, пострадали четыре мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.🟥 Шестнадцатилетний подросток ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Кременная в ЛНР, отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.🟥 Порядка 30 российских дронов "Герань" летит на севере Украины. Большая часть из них держит курс на Киевскую область.🟥 Количество дронов в небе над Украиной увеличилось до ста, информируют украинские мониторинговые паблики.🟥 Огневая группа РХБЗ группировки войск "Север" при расширении буферной зоны безопасности успешно поражает все выявленные цели ВСУ на Сумском направлении.🟥 Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" за один день уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт, а также более десяти единиц вражеской живой силы на Сумском направлении.О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.

