В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/v-energodare-polykhaet-azs-novosti-svo--1078886366.html
В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО
В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО - 13.05.2026 Украина.ру
В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО
Украинские дроны снова ударили по гражданской инфраструктуре в Энергодаре Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 13 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-13T11:00
2026-05-13T11:00
сво
спецоперация
энергодар
украина
запорожская область
дональд трамп
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101016/22/1010162299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d571e152b5f7129379be7676c8d9c4c.jpg
"Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре - снова удар по заправке, АЗС горит", - написал в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.Он попросил жителей не приближаться к заправкам.🟥 Атака беспилотников отражена на Астраханский газоперерабатывающий завод, обломки вызвали возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.🟥 Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 19 населенным пунктам в 10 округах Белгородской области, пострадали четыре мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.🟥 Шестнадцатилетний подросток ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Кременная в ЛНР, отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.🟥 Порядка 30 российских дронов "Герань" летит на севере Украины. Большая часть из них держит курс на Киевскую область.🟥 Количество дронов в небе над Украиной увеличилось до ста, информируют украинские мониторинговые паблики.🟥 Огневая группа РХБЗ группировки войск "Север" при расширении буферной зоны безопасности успешно поражает все выявленные цели ВСУ на Сумском направлении.🟥 Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" за один день уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт, а также более десяти единиц вражеской живой силы на Сумском направлении.О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.
энергодар
украина
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101016/22/1010162299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_887f20891e374dbf65c79c0041df1532.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, энергодар, украина, запорожская область, дональд трамп, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Энергодар, Украина, Запорожская область, Дональд Трамп, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО

11:00 13.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтозаправочные станции
Автозаправочные станции - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские дроны снова ударили по гражданской инфраструктуре в Энергодаре Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 13 мая телеграм-канал Украина.ру
"Вчера были удары БПЛА по АЗС города. Пострадали гражданские. Сегодня ВСУ опять бьют по гражданской инфраструктуре - снова удар по заправке, АЗС горит", - написал в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.
Он попросил жителей не приближаться к заправкам.
🟥 Атака беспилотников отражена на Астраханский газоперерабатывающий завод, обломки вызвали возгорание, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
🟥 Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 19 населенным пунктам в 10 округах Белгородской области, пострадали четыре мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
🟥 Шестнадцатилетний подросток ранен при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Кременная в ЛНР, отметила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
🟥 Порядка 30 российских дронов "Герань" летит на севере Украины. Большая часть из них держит курс на Киевскую область.
🟥 Количество дронов в небе над Украиной увеличилось до ста, информируют украинские мониторинговые паблики.
🟥 Огневая группа РХБЗ группировки войск "Север" при расширении буферной зоны безопасности успешно поражает все выявленные цели ВСУ на Сумском направлении.
🟥 Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" за один день уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ, опорный пункт, а также более десяти единиц вражеской живой силы на Сумском направлении.
О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияЭнергодарУкраинаЗапорожская областьДональд ТрампВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:39ВСУ используют американскую компанию Palantir как "операционную систему войны"
11:36Некомпетентность и мракобесие. Что говорят о пристрастии руководства Украины к гадалкам и черной магии
11:33Лавров: Россия защитит энергетический союз с Индией от давления Запада
11:30Медведев поздравил западных "друзей" России с успешным испытанием "Сармата". Главные новости к этому часу
11:25Сербия впервые в истории провела совместные учения с НАТО
11:10“Сармат" меняет правила игры: Россия ответила на ультиматумы Запада
11:00В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО
10:40Почему веры в переговоры с Киевом больше нет, а трон Зеленского шатается. Хроника событий на утро 13 мая
10:30"Мы дали денег наркоману": зарубежные СМИ отреагировали на интервью Мендель. Новости к этому часу
09:56Администрация Трампа продолжает политику Байдена в отношении России. Важные высказывания Лаврова
09:35Украинское досье: СВО, ПВО и ИИ: стратегическая головоломка
09:27Военные США ездят на Украину перенимать опыт по БПЛА
08:58Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО
08:27Главное за ночь 13 мая
08:00Игнатий Ледоховский: второй отец киевского модерна
07:53Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу
07:30Поврежден промышленный объект и установки электростанции: ПВО сбила почти 300 вражеских дронов над РФ
07:09"По-партизански": День Победы в Донецке
07:08Репетиция расставания Трампа и Зеленского: что происходит в паузе переговорного процесса США и Украины
07:01Призрак, который достаточно жив, но уже достаточно мертв. Что Зеленский и Ермак сделали с Верховной Радой
Лента новостейМолния