ВСУ используют американскую компанию Palantir как "операционную систему войны"
После визита в Украину гендиректор компании Palantir Алекс Карп заявил, что ВСУ используют технологии его компании как "операционную систему для войны", передает 13 мая немецкое издание Die Welt
"Это можно представить примерно как операционную систему для войны", - говорит Кар.
И поясняет, что Украина управляет полем боя, как технологическая компания обслуживает своих клиентов. Только вопросы другие:
"Сколько российских солдат погибает на квадратный километр? Почему и как, какие средства применялись, что сработало, а что нет?" - задает вопрос Кар.
И это — вплоть до уровня отдельных подразделений.
"Украина создала одну из важнейших военных оборонительных систем в мире. Каждый человек, с которым мы общались, уверен, что они выиграют эту войну. Они очень оптимистичны", — сказал Карп после встречи с Зеленским.
Карп заверяет, что при этом Palantir не имеет доступа к украинским данным.
Palantir Technologies — американская публичная компания, существует с 2003 года, специализируется на разработке программного обеспечения для анализа больших данных (big data). Основная задача продуктов Palantir — сбор разрозненных массивов данных из множества источников, анализ и структурирование, нахождение скрытых связей. По сути, это платформа для "разведки по данным" (data fusion).
