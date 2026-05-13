ВСУ используют американскую компанию Palantir как "операционную систему войны"

После визита в Украину гендиректор компании Palantir Алекс Карп заявил, что ВСУ используют технологии его компании как "операционную систему для войны", передает 13 мая немецкое издание Die Welt

2026-05-13T11:39

"Это можно представить примерно как операционную систему для войны", - говорит Кар.И поясняет, что Украина управляет полем боя, как технологическая компания обслуживает своих клиентов. Только вопросы другие: "Сколько российских солдат погибает на квадратный километр? Почему и как, какие средства применялись, что сработало, а что нет?" - задает вопрос Кар.И это — вплоть до уровня отдельных подразделений."Украина создала одну из важнейших военных оборонительных систем в мире. Каждый человек, с которым мы общались, уверен, что они выиграют эту войну. Они очень оптимистичны", — сказал Карп после встречи с Зеленским.Карп заверяет, что при этом Palantir не имеет доступа к украинским данным.Palantir Technologies — американская публичная компания, существует с 2003 года, специализируется на разработке программного обеспечения для анализа больших данных (big data). Основная задача продуктов Palantir — сбор разрозненных массивов данных из множества источников, анализ и структурирование, нахождение скрытых связей. По сути, это платформа для "разведки по данным" (data fusion).Что происходит на фронте: В Энергодаре полыхает АЗС. Новости СВО

