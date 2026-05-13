Наследный принц Ирана дал совет Трампу
Наследный принц Ирана дал совет Трампу
2026-05-13T11:58
11:58 13.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРеза Кира Пехлеви
Реза Кира Пехлеви - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Президент США Дональд Трамп должен прекратить посылать противоречивые сигналы в отношении Ирана, завершив работу по свержению режима в стране. Об этом заявил сын последнего иранского шаха, наследный принц Реза Пехлеви, его слова 13 мая приводит Politico
Принц отметил, что США и Израиль должны продолжать атаки на иранские объекты до тех пор, "пока иранцы не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы выйти на улицы и действовать в качестве наземных войск для свержения властей".
"Нужно ли дать шанс дипломатии? Конечно, нужно. Но опять же... к настоящему времени мы знаем, что по своей природе [иранский режим] неспособен примириться со свободным демократическим [обществом]", — пренебрежительно сказал он.
По словам Пехлеви, периодические угрозы Трампа атаковать гражданскую инфраструктуру или уничтожить всю иранскую цивилизацию "бесполезны", даже если являются тактикой переговоров. Он обвинил американского лидера в том, что его риторика посылает неоднозначные сигналы жителям Исламской Республики, которые задаются вопросом "США здесь, чтобы помочь или еще больше навредить".
Ранее Трамп заявил, что США будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.
Мнение эксперта: Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
