Наследный принц Ирана дал совет Трампу
Президент США Дональд Трамп должен прекратить посылать противоречивые сигналы в отношении Ирана, завершив работу по свержению режима в стране. Об этом заявил сын последнего иранского шаха, наследный принц Реза Пехлеви, его слова 13 мая приводит Politico
Принц отметил, что США и Израиль должны продолжать атаки на иранские объекты до тех пор, "пока иранцы не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы выйти на улицы и действовать в качестве наземных войск для свержения властей"."Нужно ли дать шанс дипломатии? Конечно, нужно. Но опять же... к настоящему времени мы знаем, что по своей природе [иранский режим] неспособен примириться со свободным демократическим [обществом]", — пренебрежительно сказал он.По словам Пехлеви, периодические угрозы Трампа атаковать гражданскую инфраструктуру или уничтожить всю иранскую цивилизацию "бесполезны", даже если являются тактикой переговоров. Он обвинил американского лидера в том, что его риторика посылает неоднозначные сигналы жителям Исламской Республики, которые задаются вопросом "США здесь, чтобы помочь или еще больше навредить".Ранее Трамп заявил, что США будут готовы подписать мирное соглашение с Ираном только при условии, что его можно будет считать хорошим.Мнение эксперта: Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке
