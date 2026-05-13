Лавров: Россия защитит энергетический союз с Индией от давления Запада
Интересы Индии в вопросе поставок российского топлива будут защищены несмотря на давление со стороны Запада. Об этом 13 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров
"Я вам гарантирую, что интересы Индии в том, что касается российских поставок, не пострадают", — подчеркнул Лавров в интервью RT India.
По его словам, Москва намерена сделать всё, чтобы "нечестная конкуренция" и санкционное давление западных стран не смогли сорвать энергетическое сотрудничество двух государств.
Россия и Индия продолжают укреплять стратегическое партнёрство, несмотря на попытки Запада ограничить мировую торговлю российскими энергоресурсами.
