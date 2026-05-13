Украина тратит на войну 450 млн долларов ежедневно - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/ukraina-tratit-na-voynu-450-mln-dollarov-ezhednevno-1078892610.html
Украина тратит на войну 450 млн долларов ежедневно
Украина тратит на войну 450 млн долларов ежедневно - 13.05.2026 Украина.ру
Украина тратит на войну 450 млн долларов ежедневно
Приблизительно в 450 млн долларов обходится Украине один день боевых действий, заявил 13 мая глава МИД Украины Андрей Сибига на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference
2026-05-13T11:52
2026-05-13T11:52
новости
украина
киев
россия
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074747571_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_5b56c53ab120fe565dd2d3533ba3ca78.jpg
"Стоит приблизительно 450 млн долларов", – отметил министр, оценивая ежедневные затраты страны. Сибига также подчеркнул, что текущий год способен стать решающим в вопросе достижения мира, однако для этого необходимо активное участие Соединенных Штатов.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что Украина потеряла возможность самостоятельно выпускать военную технику, включая танки и ракеты. Производство беспилотников также находится в полной зависимости от западных партнеров.В декабре прошлого года на саммите ЕС был утвержден план выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды. Эти средства страны Евросоюза привлекут через общеевропейский кредит, обслуживать который предстоит самому объединению, поскольку Киев не в состоянии выплачивать долги. Утверждение технических документов ожидалось в начале 2026 года, однако процесс был временно заблокирован Венгрией и Словакией из-за приостановки транзита российской нефти.В конце апреля послы ЕС согласовали финансирование в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после снятия вето Будапештом и Братиславой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш из этой суммы составит шесть млрд евро и будет направлен на производство беспилотников.Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов оценил суточные военные расходы Украины в 172 млн долларов. Послы стран Евросоюза согласовали выделение Киеву кредита на 90 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала направление первых шести миллиардов евро на производство беспилотников.Главные события на утро: Почему веры в переговоры с Киевом больше нет, а трон Зеленского шатается. Хроника событий на утро 13 мая
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074747571_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_9f8f7e7c44cfad07ad059c2efa623d9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, генштаб
Новости, Украина, Киев, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Генштаб

Украина тратит на войну 450 млн долларов ежедневно

11:52 13.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГлава украинского МИД Сибига хамски прокомментировал слова Орбана о том, что Венгрия не согласится на вступление Киева в ЕС в течение последующих 100 лет
Глава украинского МИД Сибига хамски прокомментировал слова Орбана о том, что Венгрия не согласится на вступление Киева в ЕС в течение последующих 100 лет - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Приблизительно в 450 млн долларов обходится Украине один день боевых действий, заявил 13 мая глава МИД Украины Андрей Сибига на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference
"Стоит приблизительно 450 млн долларов", – отметил министр, оценивая ежедневные затраты страны.
Сибига также подчеркнул, что текущий год способен стать решающим в вопросе достижения мира, однако для этого необходимо активное участие Соединенных Штатов.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что Украина потеряла возможность самостоятельно выпускать военную технику, включая танки и ракеты.
Производство беспилотников также находится в полной зависимости от западных партнеров.В декабре прошлого года на саммите ЕС был утвержден план выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды.
Эти средства страны Евросоюза привлекут через общеевропейский кредит, обслуживать который предстоит самому объединению, поскольку Киев не в состоянии выплачивать долги. Утверждение технических документов ожидалось в начале 2026 года, однако процесс был временно заблокирован Венгрией и Словакией из-за приостановки транзита российской нефти.
В конце апреля послы ЕС согласовали финансирование в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после снятия вето Будапештом и Братиславой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш из этой суммы составит шесть млрд евро и будет направлен на производство беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов оценил суточные военные расходы Украины в 172 млн долларов. Послы стран Евросоюза согласовали выделение Киеву кредита на 90 млрд евро.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала направление первых шести миллиардов евро на производство беспилотников.
Главные события на утро: Почему веры в переговоры с Киевом больше нет, а трон Зеленского шатается. Хроника событий на утро 13 мая
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевРоссияУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияГенштаб
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:36ГУР припугнул украинцев длительным комбинированным ударом со стороны ВС РФ. Новости СВО
13:35Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
13:29Что теперь Европа требует от Украины за кредита в 90 млрд евро
13:12Дружковско-Константиновское направление: ВС РФ выбивают ВСУ из Константиновки
13:11"За вас воевать с Россией не будем": Куликов о новой позиции Трампа по отношению к Европе
13:11Украина утонула в "бусификации": жесткие рейды и задержания за эту неделю
13:08США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров
13:06"Зарыться поглубже". Как СССР предвосхитил опыт современной войны
12:55Число жалоб на мобилизацию на Украине выросло в 333 раза - Лубинец
12:51Рыболовство Новороссии, "Путь Веры". 13 мая, утренний эфир
12:45ВС РФ продвинулись сразу на нескольких участках в ДНР — DeepState
12:38Взрывы фиксируют в Киеве, авиаперелёты в Калининград осложнены. Новости СВО
12:30Электропоезд сошел с рельсов в Белгородской области, пострадала женщина
12:26В Киеве раскрыли схему фиктивного "волонтёрства" для легализации иностранцев
12:15"Украины больше нет. Надо вести себя хорошо": Ищенко о предупреждении России и новом СССР
12:15Боевик ВСУ продолжает слать сигналы SOS из оккупированных Украиной районов ДНР
11:58Наследный принц Ирана дал совет Трампу
11:52Украина тратит на войну 450 млн долларов ежедневно
11:47Полное срезание Великобурлукского выступа: военный эксперт про успехи ВС РФ под Волчанском
11:39ВСУ используют американскую компанию Palantir как "операционную систему войны"
Лента новостейМолния