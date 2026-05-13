Полное срезание Великобурлукского выступа: военный эксперт про успехи ВС РФ под Волчанском

На Волчанском участке фронта фокус боевых действий сместился к востоку и юго-западу от города. Российские подразделения успешно форсировали реку Волчья и закрепились на тактически важных плацдармах южного берега. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-05-13T11:47

Эксперт сообщил про успехи под Волчанском. "На Волчанском участке фронта фокус боевых действий сместился к востоку и юго-западу от города. Армейские подразделения группировки войск "Север" успешно форсировали реку Волчья, закрепились на тактически важных плацдармах южного берега и развивают наступление в районе Белого Колодца", — заявил Алехин.Он также рассказал о продвижении ВС РФ на других направлениях. "Одновременно продолжается движение к Старому Салтову по обоим берегам Северского Донца, что вынудило командование ВСУ перебросить дополнительные резервы", — пояснил собеседник издания.Отвечая на вопрос о тактических целях российских войск, эксперт раскрыл главную задачу. "Судя по складывающейся оперативно-тактической обстановке, главная цель на данном участке — полное срезание Великобурлукского выступа, образовавшегося ещё осенью 2022 года", — рассказал военный обозреватель.Алехин подчеркнул, что бои под Харьковом имеют более широкое стратегическое значение. "Бои под Харьковом и в Сумской области, на мой взгляд, рассматриваются нашим командованием не просто как локальные эпизоды, а как часть более широкой конфигурации, ставки в которой постепенно растут", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко "Нужна еще одна победа. Как Украина и США хотят подпортить России ее День Победы" на сайте Украина.ру.

