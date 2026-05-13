Полное срезание Великобурлукского выступа: военный эксперт про успехи ВС РФ под Волчанском - 13.05.2026 Украина.ру
Полное срезание Великобурлукского выступа: военный эксперт про успехи ВС РФ под Волчанском
На Волчанском участке фронта фокус боевых действий сместился к востоку и юго-западу от города. Российские подразделения успешно форсировали реку Волчья и закрепились на тактически важных плацдармах южного берега. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Полное срезание Великобурлукского выступа: военный эксперт про успехи ВС РФ под Волчанском

На Волчанском участке фронта фокус боевых действий сместился к востоку и юго-западу от города. Российские подразделения успешно форсировали реку Волчья и закрепились на тактически важных плацдармах южного берега. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт сообщил про успехи под Волчанском. "На Волчанском участке фронта фокус боевых действий сместился к востоку и юго-западу от города. Армейские подразделения группировки войск "Север" успешно форсировали реку Волчья, закрепились на тактически важных плацдармах южного берега и развивают наступление в районе Белого Колодца", — заявил Алехин.
Он также рассказал о продвижении ВС РФ на других направлениях. "Одновременно продолжается движение к Старому Салтову по обоим берегам Северского Донца, что вынудило командование ВСУ перебросить дополнительные резервы", — пояснил собеседник издания.
Отвечая на вопрос о тактических целях российских войск, эксперт раскрыл главную задачу. "Судя по складывающейся оперативно-тактической обстановке, главная цель на данном участке — полное срезание Великобурлукского выступа, образовавшегося ещё осенью 2022 года", — рассказал военный обозреватель.
Алехин подчеркнул, что бои под Харьковом имеют более широкое стратегическое значение. "Бои под Харьковом и в Сумской области, на мой взгляд, рассматриваются нашим командованием не просто как локальные эпизоды, а как часть более широкой конфигурации, ставки в которой постепенно растут", — констатировал собеседник издания.
Архив
