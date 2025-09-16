https://ukraina.ru/20250916/sud-arestoval-biznesmena-po-delu-ob-ubiystve-eks-deputata-rady-kivy-1068724283.html
Суд арестовал бизнесмена по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы
Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, 16 сентября сообщил РИА Новости
"Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы", — рассказал собеседник агентства.В настоящее время 44-летний Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки.Суд в Подмосковье в июне приговорил Амирханяна к шести годам общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды переводил денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным.Известно, что Украину Амирханян покинул после скандала в дорожном бизнесе, когда его заподозрили в воровстве 500 млн гривен (1,3 млн рублей).Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. По факту убийства было возбуждено дело.По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Почти сразу ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки Минобороны (ГУР) Украины. В ведомстве заявили, что сделано это было в рамках "спецоперации".Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива переехал в Россию в феврале 2022 года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
02:54 16.09.2025 (обновлено: 02:58 16.09.2025)
Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, 16 сентября сообщил РИА Новости
"Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы", — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время 44-летний Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки.
Суд в Подмосковье в июне приговорил Амирханяна к шести годам общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды переводил денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным.
Известно, что Украину Амирханян покинул после скандала в дорожном бизнесе, когда его заподозрили в воровстве 500 млн гривен (1,3 млн рублей).
Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. По факту убийства было возбуждено дело.
По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Почти сразу ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки Минобороны (ГУР) Украины. В ведомстве заявили, что сделано это было в рамках "спецоперации".
Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива переехал в Россию в феврале 2022 года.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.