Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит
Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит

14:19 13.05.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko
У бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака возникли сложности с поиском 180 млн гривен, которые прокуратура требует в качестве залога по делу о легализации средств. Об этом пишет украинское издание “Зеркало Недели”
По словам журналистов, окружение Ермака сейчас активно ищет деньги, однако "с этим возникла какая-то проблема". Как утверждают источники, речь идёт именно об официальных средствах, происхождение которых можно подтвердить. С наличными, по словам журналиста, "проблем нет", однако внести такую сумму легально оказалось куда сложнее.
При этом желающих помочь бывшему главе ОП оказалось не так много. На фоне коррупционного скандала и уголовного дела многие бывшие союзники Ермака предпочитают держаться в стороне.
Если нужную сумму не найдут, Ермаку может грозить отправка в СИЗО. Решение о мере пресечения суд должен принять в ближайшее время.
О громком коррупционном скандале вокруг ближайшего окружения Зеленского подробнее в материале – НАБУ и САП раскрыли организованную группу по легализации 460 миллионов гривен. https://ukraina.ru/20260511/nabu-i-sap-raskryli-organizovannuyu-gruppu-po-legalizatsii-460-millionov-griven-1078823686.html
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
