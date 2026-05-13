Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит
У бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака возникли сложности с поиском 180 млн гривен, которые прокуратура требует в качестве залога по делу о легализации средств. Об этом пишет украинское издание “Зеркало Недели”
2026-05-13T14:19
По словам журналистов, окружение Ермака сейчас активно ищет деньги, однако "с этим возникла какая-то проблема". Как утверждают источники, речь идёт именно об официальных средствах, происхождение которых можно подтвердить. С наличными, по словам журналиста, "проблем нет", однако внести такую сумму легально оказалось куда сложнее. При этом желающих помочь бывшему главе ОП оказалось не так много. На фоне коррупционного скандала и уголовного дела многие бывшие союзники Ермака предпочитают держаться в стороне. Если нужную сумму не найдут, Ермаку может грозить отправка в СИЗО. Решение о мере пресечения суд должен принять в ближайшее время. О громком коррупционном скандале вокруг ближайшего окружения Зеленского подробнее в материале – НАБУ и САП раскрыли организованную группу по легализации 460 миллионов гривен. https://ukraina.ru/20260511/nabu-i-sap-raskryli-organizovannuyu-gruppu-po-legalizatsii-460-millionov-griven-1078823686.html
