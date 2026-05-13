https://ukraina.ru/20260513/ermak-srochno-ischet-dengi-na-zalog-no-pomogat-emu-nikto-ne-speshit--1078907112.html

Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит

Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит - 13.05.2026 Украина.ру

Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит

У бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака возникли сложности с поиском 180 млн гривен, которые прокуратура требует в качестве залога по делу о легализации средств. Об этом пишет украинское издание “Зеркало Недели”

2026-05-13T14:19

2026-05-13T14:19

2026-05-13T14:19

новости

андрей ермак

офис президента

владимир зеленский

сизо

набу

коррупция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078892846_0:0:2694:1516_1920x0_80_0_0_5c3b41ca59d59710fd9e1c9ae892c36c.jpg

По словам журналистов, окружение Ермака сейчас активно ищет деньги, однако "с этим возникла какая-то проблема". Как утверждают источники, речь идёт именно об официальных средствах, происхождение которых можно подтвердить. С наличными, по словам журналиста, "проблем нет", однако внести такую сумму легально оказалось куда сложнее. При этом желающих помочь бывшему главе ОП оказалось не так много. На фоне коррупционного скандала и уголовного дела многие бывшие союзники Ермака предпочитают держаться в стороне. Если нужную сумму не найдут, Ермаку может грозить отправка в СИЗО. Решение о мере пресечения суд должен принять в ближайшее время. О громком коррупционном скандале вокруг ближайшего окружения Зеленского подробнее в материале – НАБУ и САП раскрыли организованную группу по легализации 460 миллионов гривен. https://ukraina.ru/20260511/nabu-i-sap-raskryli-organizovannuyu-gruppu-po-legalizatsii-460-millionov-griven-1078823686.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей ермак, офис президента, владимир зеленский, сизо, набу, коррупция, украина