Зеленского с женой забыли встретить в Бухаресте
2026-05-13T14:36
Зеленского с женой забыли встретить в Бухаресте
Руководство Румынии не стало встречать в аэропорту Бухареста главу киевского режима Владимира Зеленского, прибывшего для участия в саммите "Бухарестской девятки", видео из аэропорта опубликовали украинские СМИ
Зеленский прибыл в Бухарест вместе с супругой, встречал их посол Украины в стране Игорь Прокопчук.
Президент Румынии Никушор Дан на встрече отсутствовал, поскольку является сопредседателем саммита. Однако в аэропорту не было врио премьер-министра Илие Боложана или кого-либо из членов кабинета министров.
В администрации главы Румынии сообщили, что во второй половине дня Зеленского примут в президентском дворце Котрочень.
"Бухарестская девятка" была создана по инициативе президентов Польши и Румынии для усиления восточного фланга НАТО и развития военного сотрудничества между странами. Первый официальный саммит состоялся в ноябре 2015 году в Бухаресте.
В саммите принимают участие лидеры Словакии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии.