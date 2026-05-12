"Германия потеряла историческую память": Ищенко о готовности Берлина воевать с Россией
Почему пересмотр исторических событий вообще стал возможен в Европе, победившей нацизм? Ответ кроется в том, что несколько поколений немцев выросли в незнании правды о преступлениях своих предков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-12T12:05
"Германия потеряла историческую память": Ищенко о готовности Берлина воевать с Россией

12:05 12.05.2026
 
Почему пересмотр исторических событий вообще стал возможен в Европе, победившей нацизм? Ответ кроется в том, что несколько поколений немцев выросли в незнании правды о преступлениях своих предков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист поинтересовался у эксперта, почему в Германии пересмотр исторических событий, связанных со Второй мировой войной, вообще стал возможен. Ищенко объяснил, что несколько поколений немцев плохо знали, что там происходило.
"Им сказали, что их победили, что надо периодически каяться и что реваншизм – это плохо. И чем дальше от войны, тем хуже они знали, чем занимались их дедушки и прадедушки по всей Европе и в России, в частности", — рассказал обозреватель.
Чтобы читатель осознал опасность этого непонимания, Ищенко подчеркнул уникальность Второй мировой. "Короче говоря, сейчас немцы воспринимают те события как обычную войну. Но Вторая мировая – необычная война. Это была война против германского нацизма", — заявил эксперт.
Когда страна, которая развязала самую убийственную войну в истории человечества и проиграла ее, говорит, что она готовится к войне с Россией, это означает, что она потеряла историческую память, — пояснил Ищенко.
Отвечая на тему поддержки войны в немецком обществе, эксперт привел шокирующие цифры. "Идею о войне с Россией, несмотря на то, что страшно, поддерживает более трети немецкого населения. Безусловно ее поддерживают 35% избирателей ("Надо отправить войска и воевать"), а еще треть условно поддерживает ("Надо воевать вместе со всем НАТО"). Это огромные цифры для Германии", — подытожил собеседник издания.
