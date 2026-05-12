Киев на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году "согласился на всё". Главное к этому часу - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/kiev-na-peregovorakh-s-rossiey-v-stambule-v-2022-godu-soglasilsya-na-vs-glavnoe-k-etomu-chasu-1078827035.html
Киев на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году "согласился на всё". Главное к этому часу
Киев на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году "согласился на всё". Главное к этому часу - 12.05.2026 Украина.ру
Киев на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году "согласился на всё". Главное к этому часу
Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась "отдать Донбасс", заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель. Об этом и других новостях в ночь на 12 мая сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-05-12T01:20
2026-05-12T01:20
украина.ру
новости
украина
юлия мендель
владимир зеленский
такер карлсон
россия
стамбул
переговоры
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078826914_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_cb3141e06ef1da0c1f329679aa026d93.jpg
"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году.... И мне подробно объяснили, что они согласились на всё. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", – сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону."А теперь он стоит перед многомиллионной аудиторией и говорит: "Я не могу отдать Донбасс". Видите, он непоследователен. Он всё время меняет позиции", — подытожила Мендель.Другие новости к этому часу:🟦 Глава евродипломатии Кая Каллас "зря" рассчитывает на роль посредника в возможных будущих переговорах между Россией и Евросоюзом, заявила российским СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;🟦 Оплаченное Германией оружие для Украины начнёт поступать только в следующем году, заявил министр обороны киевского режима Михаил Фёдоров;🟦 Президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает присоединение Венесуэлы к США, сообщает Fox News.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
стамбул
донбасс
германия
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078826914_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_50263d6379f815f6cc25486a82e9314a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, юлия мендель, владимир зеленский, такер карлсон, россия, стамбул, переговоры, донбасс, война на украине, ес, евросоюз, каллас кая, мид рф, мария захарова, германия, военная помощь украине, михаил федоров, дональд трамп, венесуэла, fox news
Украина.ру, Новости, Украина, Юлия Мендель, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Россия, Стамбул, переговоры, Донбасс, война на Украине, ЕС, Евросоюз, Каллас Кая, МИД РФ, Мария Захарова, Германия, военная помощь Украине, Михаил Федоров, Дональд Трамп, Венесуэла, Fox News

Киев на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году "согласился на всё". Главное к этому часу

01:20 12.05.2026
 
© Фото : CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента УкраиныБывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась "отдать Донбасс", заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель. Об этом и других новостях в ночь на 12 мая сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году.... И мне подробно объяснили, что они согласились на всё. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", – сказала Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"А теперь он стоит перед многомиллионной аудиторией и говорит: "Я не могу отдать Донбасс". Видите, он непоследователен. Он всё время меняет позиции", — подытожила Мендель.
Другие новости к этому часу:
🟦 Глава евродипломатии Кая Каллас "зря" рассчитывает на роль посредника в возможных будущих переговорах между Россией и Евросоюзом, заявила российским СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
🟦 Оплаченное Германией оружие для Украины начнёт поступать только в следующем году, заявил министр обороны киевского режима Михаил Фёдоров;
🟦 Президент США Дональд Трамп всерьёз рассматривает присоединение Венесуэлы к США, сообщает Fox News.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаЮлия МендельВладимир ЗеленскийТакер КарлсонРоссияСтамбулпереговорыДонбассвойна на УкраинеЕСЕвросоюзКаллас КаяМИД РФМария ЗахароваГерманиявоенная помощь УкраинеМихаил ФедоровДональд ТрампВенесуэлаFox News
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:23Германия и Украина будут делать дальнобойные БПЛА. События 11 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:48"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией
03:21Дмитриев высказался о миллиардных теневых сделках Австрии с Киевом и о двойных стандартах СМИ
02:34Военные Греции взорвали предположительно украинский безэкипажный катер
02:02Приглашение Трампу посетить РФ в силе, Путин всегда будет рад видеть его в Москве — Песков
01:39Зеленский требовал у своих подчинённых вести "пропаганду как у Геббельса" — Мендель
01:20Киев на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году "согласился на всё". Главное к этому часу
00:55Военная сводка за 11 мая от канала "Рыбарь"
00:37ВС РФ в ходе перемирия продолжали соблюдать режим прекращения огня. Другие заявления Минобороны РФ
00:21Силы ПВО за сутки сбили 85 беспилотников. Минобороны РФ сообщило о потерях техники ВСУ с начала СВО
00:05Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных БПЛА — Писториус
21:58НАБУ опубликовало "плёнки Ермака" с доказательствами отмывания денег на строительстве элитных коттеджей
21:51НАБУ и САП раскрыли организованную группу по легализации 460 миллионов гривен
21:43Украинские журналисты сообщили о встрече прокурора САП с Ермаком
21:30Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ, ранены четыре мирных жителя
21:07ТЦК Украины опубликовали отписки-насмешки по фактам гибели и избиения граждан
20:56В селе Луганское под Донецком произошло аварийное отключение двух трансформаторных подстанций
20:45В Молдове задержали двух украинцев по делу о телефонном мошенничестве на сумму более 145 тысяч леев
20:15Нардеп Железняк заявил о вручении подозрения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку
19:00Украина в глобальной игре
Лента новостейМолния